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Turnike sendromuna dikkat! Annesinin saçı az daha parmağından edecekti

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 11.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Saç-iplik turnike sendromunu hakkında ne biliyorsunuz? Eğer bir ebeveynseniz bu sendromun daha çok bilincinde olmanız gerekiyor. Bebeğinin ayak parmağına saç telinin dolanması nedeniyle parmağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan, yaşadıkları durumu Facebook hesabında paylaşan anne Kim Potter tüm ebeveynleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Turnike sendromuna dikkat! Annesinin saçı az daha parmağından edecekti

The Motherload adındaki Facebook sayfasında, diğer anne ve babasını uzun saçlarının tehlikeleri konusunda uyaram Kim Potter, bebeğinin fotoğraflarını paylaşarak şöyle yazdı: 'bunun farkında olmadığım için kendimi suçluyorum. Ancak diğer anneleri de uayarmak istiyorum. Bu sabah küçük oğlumu giydirirken, parmağının çok şişmiş olduğunu farkettim, daha yakından baktığımda saçlarımın bir parmağının etrafına sarıldığını ve cildinin kesildiğini gördüm.

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Saç o kadar sıkı sarılmıştı ki bunu tek başıma çıkaramadı. Hemen bir hastaneye koştum. Dikkatli olmasaydım parmağının kesilebileceği gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Lütfen kontrollerinizi daha dikkatli ve özenli yapın.'

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Ayak parmağında 12-14 saat boyunca sarılı kalan saç teli küçük bebeğin kan dolaşımını kesti. Biraz daha geç fark edilseydi bebek parmaklarından olacaktı.

TURNİKE SENDROMU NEDİR?

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Özellikle bebeklerde görülen ve saç teline bağlı yaşanan klinik bir vakadır. Vücudun değişik bölgelerinde, uzuvların saç teli veya iplik ile dolanmasına bağlı dolaşımının bozulması sonucu fonksiyon kaybı yaşanır. Tanı erken konulmazsa ve doğru tedavi uygulanmazsa bu sendrom uzvun kaybına dahi neden olan ciddi bir durumdur. El ve ayak parmakları, bilek, penis, klitoris, boyun gibi bölgelerde yaşanabilir. Saç turnuvaları herkese olabilir, ancak bebeklerde daha sık görülür.

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