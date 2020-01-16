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  4. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya : (Sömestr tatili) Doluluk yüzde 90'ların üzerinde

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya : (Sömestr tatili) Doluluk yüzde 90'ların üzerinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)  Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, sömestr tatilinden dolayı tatil yerlerindeki doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğu söyledi.  İlk ve orta dereceli okullarda birinci ara dönem  yarın sona eriyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya,  sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan Hestourex 2020 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nın basın toplantısı sonrası, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA)  sömestr tatiliyle ilgili sorularını yanıtladı.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya : (Sömestr tatili) Doluluk yüzde 90'ların üzerinde

Müge YARIMBATMAN-Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, sömestr tatilinden dolayı tatil yerlerindeki doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğu söyledi.

İlk ve orta dereceli okullarda birinci ara dönem yarın sona eriyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan Hestourex 2020 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nın basın toplantısı sonrası, Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sömestr tatiliyle ilgili sorularını yanıtladı.

"KAYAK BÖLGELERİ DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Bağlıkaya, "Sömestr tatilinde karın yükselmesiyle birlikte kayak bölgeleri daha çok tercih ediliyor. Uludağ, Palandöken, Kayseri, Kartepe, Kartalkaya, Sarıkamış gibi bölgelerimiz yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık bir aile için bakıldığında günlük bin TL civarında tatil yapmak mümkün. Bunun dışında Karadeniz ve Kapadokya bölgeleri kültür turları alıyor. Yurt dışı seyehatleri de, yine klasik Orta Avrupa seyahatleri ön planda. Bunun dışında Uzak Doğu da ilgi gören destinasyonlar arasında" diye konuştu.

"DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90'LARIN ÜZERİNDE"

Sömestr tatili için hala yer bulma imkanının olduğunu söyleyen Bağlıkaya, "Doluluk oranları sömestr dolayısıyla yüzde 90'ların üzerinde. Hala bir yerler bulma imkanı var ama doluluklar yüzde yüz olacaktır sömestr döneminde" dedi. Bağlıkaya sözlerine, "İlgi gayet iyi, biliyorsunuz tatil üçe çıktı. Buna rağmen sömestrin ayrı bir özelliği var. İnsanlar sömestrde tatil yapmaya alışmış. Dolayısıyla sömestr tatili, ara tatillerden daha çok ilgi görüyor" diye konuştu.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek ve dünya genelinden sağlık, spor ve alternatif turizm profesyonellerini bir araya getirecek olan Hestourex 2020 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı, 2-4 Nisan tarihleri Antalya'da düzenlenecek. Beşiktaş'taki TÜRSAB Genel Merkezi'nde konuyla ilgili yapılan basın toplantısında TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Hestourex Danışma Kurulu Başkanı Emin Çakmak bilgi verdi.

(FOTOĞRAF)

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