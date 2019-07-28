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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:37 | Son Güncelleme

Ağrı Tendürek Dağı'nda iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan olduğu belirlendi.

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Ağrı Tendürek Dağı etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı terörist

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