Turuncu ve gri listede yer alan teröristler Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 08-10 Ekim 2019 tarihlerinde Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle ”Turuncu Liste’de” yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir.

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda ”Gri Liste’de” yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir."



