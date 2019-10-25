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Turuncu ve gri listede yer alan teröristler Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten ikisinin, turuncu ve gri listede yer alan teröristler olduğu belirlendi.

Turuncu ve gri listede yer alan teröristler Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 08-10 Ekim 2019 tarihlerinde Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle ”Turuncu Liste’de” yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edilmiştir.

Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda ”Gri Liste’de” yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlenmiştir."


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Anahtar Kelimeler:
terörist Van Ferhat Bozkurt Ali Yenice

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