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TUS ve STS adaylarına "son gün" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuruların bugün sona ereceği hatırlatıldı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvurular bugün sona erecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2019-TUS 2. Dönem ve 2019-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavlarına ilişkin hatırlatmada bulunuldu.

Buna göre, söz konusu sınavlara internet aracılığıyla yapılan bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek.

Sınavlar, 1 Eylül Pazar günü yapılacak.

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