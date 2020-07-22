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  4. TÜSEB'de peş peşe iki istifa! Adil Mardinoğlu ve Hasan Türkez görevi bıraktı

TÜSEB'de peş peşe iki istifa! Adil Mardinoğlu ve Hasan Türkez görevi bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 16:54 | Son Güncelleme

2015 yılında kurulan sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın başkanı Adil Mardinoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Mardinoğlu ile birlikte kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifa ettiğini açıkladı.

TÜSEB'de peş peşe iki istifa! Adil Mardinoğlu ve Hasan Türkez görevi bıraktı

Yerli tanı kitini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanlığı'nın başkanı Adil Mardinoğlu ve kurumun genel sekreteri Hasan Türkez istifa etti.

adil

Testlere onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi’nin Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da sürpriz bir şekilde görevden alınmıştı.

TÜSEB, Bioeksen firması ile birlikte yerli tanı kitini geliştirmişti. Son iki ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan beş bürokrat böylece değişmiş oldu.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının peş peşe istifa etmeleri ve görevden alınmalarının yanı sıra COVID-19 virüsünün tespiti için üretilen yerli PCR testlerine ilişkin tartışmalarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

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