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TÜSİAD yeni başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne iş yapıyor? Mesleği nedir?

30.03.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜSİAD yeni başkanı Orhan Turan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Dün, Türkiye Sanayici ve İş insanları Derneği'nin genel kurulu sonrası başkan seçilen Turan açıklamalarda bulundu. Peki TÜSİAD yeni başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne iş yapıyor? Mesleği nedir? İşte detaylar...

TÜSİAD yeni başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne iş yapıyor? Mesleği nedir?

Orhan Turan, dün TÜSİAD'ın genel kurul toplantısında derneğin yeni başkanı olarak seçildi. Çıkan haberlerin ardından TÜSİAD yeni başkanı Orhan Turan kimdir? Orhan Turan ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

TÜSİAD YENİ BAŞKANI ORHAN TURAN KİMDİR?

Orhan Turan, bir yalıtım firmasının yönetim kurulu başkanıdır.

Orhan Turan, 1981'de Yıldız Teknik Üniversitesi-Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Marmara Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlayan Orhan Turan, iş yaşamı boyunca birçok sivil toplum örgütünde görev almıştır.

Orhan Turan, Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’nin kurulmasında aktif rol oynamıştır. 1997-1999 yılları arasında İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmıştır.

Turan, 2017-2019 dönemi TÜSİAD’da Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında 26 yıldır aktif görev alan Turan, birçok özel üniversitede lisansüstü seviyesinde dersler verdi.

ORHAN TURAN NE İŞ YAPIYOR?

Bir yalıtım firmasında yönetim kurulu başkanı olan Orhan Turan evli ve bir çocuk babasıdır.

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