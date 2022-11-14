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Tutam tutam dökülen saçlarınızı durduracak! Her evde bulunuyor

14.11.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi herkesin ortak sorunları arasında bulunuyor. Özellikle mevsim geçişlerinde artan saç dökülmeleri büyük problem haline gelebiliyor. Saç dökülmelerini durdurmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Saç dökülmesi için çözüm önerisi bakıyorsanız her evde bulunan malzeme işinize yarayabilir.

Tutam tutam dökülen saçlarınızı durduracak! Her evde bulunuyor

Stres, mevsim değişiklikleri, saça uygulanan kimyasal ürünler saçların oldukça dökülmesine yol açabiliyor. Dökülen saçların kelliğe neden olmasını engellemek için saçınıza doğru bakımları uygulamanız gerekiyor. Bu süreçte ısıl işlemlerden uzak durmak ve kafa derisine düzenli olarak masaj yapmak saç dökülmenizi durduracak temel hamleler arasında bulunuyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ZEYTİNYAĞI

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Zeytinyağı saç dökülmesinin önlenmesi, saçın parlaklığının ve canlılığının tekrar kazanılması, saçın nemlendirilmesi ve beslenmesi için genel olarak saçlara ve saç derisine sadece birkaç damla sürülerek, kafa derisine dairesel hareketler ile masaj yapılarak uygulanır.

DÜZENLİ OLARAK KULLANIN

Yavaş ve dairesel hareketler ile kan akışının da uyarılması hedeflenir. Zeytinyağı ile saçlarınıza haftada sadece 1-2 kez bakım yapmanız, saç köklerine olan kan akışının sağlıklı kalabilmesine yardımcı olacak ve böylece saçınızın daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

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SAÇ KÖKLERİNE MASAJ YAPIN

Saç köklerine masajı, duş esnasında saçlarınız ıslakken de, duş öncesinde saçlar kuruyken de uygulayabilirsiniz. Bir miktar zeytinyağını saçınıza ve kafa derinize sürdükten sonra, kafa derinize hafif bir şekilde masaj yapın. Zeytinyağını saçınızda 5-10 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır.

Eğer vaktiniz var ise saçınızda 15-20 dakika kalmasını sağlayarak, saçınıza ve saç derinize daha fazla nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz. Yeteri kadar bekledikten sonra saçlarınızı şampuanınız ile yıkayıp durulamanız yeterli olacaktır.

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