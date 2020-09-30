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  4. Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!

Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!

İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

İngiltere'de genç bir adam hayatının şokunu yaşadı! Adamın tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı.

Tuttuğu eskort en yakın arkadaşının annesi çıktı!

İşi nedeniyle şehir dışında uzunca süre bulunması gereken ve duygusal ve tensel bir yakınlık kurabileceği kimseyle tanışamayan James isimli genç adam çareyi eskort sitelerinde buldu.

Eskort tutmayı giderek heyecan ve tutku haline getiren James artık bu işi öyle rutine bağladı ki anlaştığı eskortların yüzüne dikkat etmemeye başladı.

Ancak bu dikkatsizliği onun tahmin edemeyeceği bir sürpriz yaşamasına neden oldu.

Genç adam başına gelen sürprizi açıklarken şu ifadeleri kullandı; Eve geldiğimde cinsel olarak büyük bir açlığım vardı. Yüzü görünmeyen fotoğraflara bakınca olgun görünümlü olan kadının vücudu dikkatimi çekti. Zaten hep yaşı benden büyük olan kadınlar çekici gelirdi ve bu kez de bunu denemek istedim.

45 dakika sonra kapının çaldığını söyleyen James kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadığını söylüyor.

Karşısında en yakın arkadaşının annesini gören James diğer bir şoku da kadının profesyonel tavrından sonra yaşadığını söylüyor.

Kadının kontrolü tamamen ele alarak birbirlerini hiç tanımıyormuş gibi yaptıklarını söylüyor.

Fazla konuşmadan hemen cinsel münasebet yaşayan ikili seksin ardından bu konunun aralarında bir sır olarak kalması konusunda anlaştıklarını söylüyor.

Hayatında yaşadığı en ilginç deneyim olduğunu söyleyen adam bir daha böyle bir hata yapmayacağını belirtiyor.


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