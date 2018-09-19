Tutuksuz sanık, Fahri Kasırga'nın alıkonulmasını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde vatani görevini yapan tutuksuz sanık er H.K. savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da nöbetçi olduğunu belirten H.K, görüştüğü bazı askerlerin kendisine tatbikat yapılacağını söylediğini aktardı.

Akşam saatlerinde sanık eski üsteğmen Mennan Yeşilbaş'ın yaklaşık 10 askerle dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın lojmanının olduğu bölgeye gittiğini anlatan H.K, "Genel Sekreter Fahri Kasırga çıkış yapmasın diye üsteğmen Mennan Yeşilbaş arabayı kapının önüne çekti. Daha sonra alay nöbetçi amir o bölgeye gelerek Kasırga ile konuştu. Nöbetçi amir birden silahını çekerek 'yat yat' diye bağırarak Kasırga'yı zorla bir ambulansa bindirdi. Kasırga'nın eşi müdahale etmeye çalıştı ama onu tuttular. Daha sonra herkes görev yerine döndü." ifadelerini kullandı.