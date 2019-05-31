Tütün ürünleri kullanmak kalp hastalığı ve inme riskini artırıyor

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü'ne ilişkin, "Uzun vadede tütün ürünlerini kullanmak kalp hastalığı ve inme geçirme riskini 2 ile 4 kat artırıyor. Tütün ürünleri kullanmak genel sağlığın bozulmasına, iş günleri kaybına ve sağlık harcamalarının artmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün epidemiği ve buna bağlı gelişen önlenebilir hastalıklara ve ölümlere dikkati çekmek için Dünya Sigarasız Günü’nde herkesi bir günlüğüne tütün kullanmamaya çağırıyor.

2017 yılında DSÖ'nün yayınladığı raporda, Türk halkının yüzde 30,9’unun tütün ürünleri kullandığı belirtiliyor. Türk erkeklerinin yüzde 43,7’si tütün ürünleri kullanıyor. Yani neredeyse her iki erkekten biri sigara tüketiyor. Kadınlarda tütün ürünleri tüketimi ise yüzde 18.2 seviyelerinde bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Medikal Direktörü Dr. Recep Erşahin, Türkiye’nin dünyanın en fazla sigara tüketen 10 ülkesinden biri olduğunu belirterek, “Son yıllarda konu üzerine veri yayınlanmamış olsa da 2012 verilerine göre sigaraya bağlı hastalıkların SGK üzerindeki yükü 2,8 milyar TL’yi aşmış durumda. Kabaca tarif etmek gerekirse toplam sağlık harcamalarımızın yüzde 9’u tütün ürünlerine bağlı gelişen hastalıkların tedavisine harcanıyor.” ifadelerini kullandı.