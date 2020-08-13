Tuvalet kağıdı rulosundan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Telefon için...

Tuvalet kağıdı rulolarının farklı alanlarda farklı amaçlar için kullanılabilmesinin en bariz nedeni kısa silindir bir şekle sahip olması. Dış yüzeyinde doku ve renk değişimleri yaparak ruloya farklı görevler yüklemek mümkün ve oldukça pratik. Bunu yaparak hem tuvalet kağıdı rulosunun kullanım alanlarını artırmış olursunuz hem de küçük bir parça olsa da doğanın ömrü için yararlı bir tercih yapmış olursunuz. Yaratıcı fikirler ile kullanım alanlarının sayısı çok rahat arttırılabilir. Bazı kullanım alanları ideal ve kullanışlı olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir.

TUVALET KAĞIDI RULOSU NERELERDE KULLANILABİLİR?

RULOYU KULLANARAK TELEFON TUTUCU YAPABİLİRSİNİZ