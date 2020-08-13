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Tuvalet kağıdı rulosundan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Telefon için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tuvalet kağıdı ruloları genellikle çöpe atılır ve çok fazla kullanılmaz. Ancak rulonun yapı malzemesinin de doğadan elde edildiğini düşündüğümüzde rulodan maksimum verimi alarak geri dönüştürmek, çevreci bir yaklaşım olabilir. Bazı tasarımcılar tuvalet kağıdı rulosunu farklı alanlarda kullanarak efektif bir ürün ortaya çıkarıyor. Karşınızda ruloyu kullanabileceğiniz farklı alanlar...

Tuvalet kağıdı rulosundan neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Telefon için...

Tuvalet kağıdı rulolarının farklı alanlarda farklı amaçlar için kullanılabilmesinin en bariz nedeni kısa silindir bir şekle sahip olması. Dış yüzeyinde doku ve renk değişimleri yaparak ruloya farklı görevler yüklemek mümkün ve oldukça pratik. Bunu yaparak hem tuvalet kağıdı rulosunun kullanım alanlarını artırmış olursunuz hem de küçük bir parça olsa da doğanın ömrü için yararlı bir tercih yapmış olursunuz. Yaratıcı fikirler ile kullanım alanlarının sayısı çok rahat arttırılabilir. Bazı kullanım alanları ideal ve kullanışlı olmasından dolayı sıklıkla tercih edilir.

TUVALET KAĞIDI RULOSU NERELERDE KULLANILABİLİR?

RULOYU KULLANARAK TELEFON TUTUCU YAPABİLİRSİNİZ

  • Rulonun boyunu istediğiniz şekilde ayarladıktan sonra üzerine bastırarak ikiye katlayın.

  • Daha sonra rulo üzerinde keseceğiniz yerleri belirleyin.

  • Bunu yaparken telefonu tutacak rulonun şeklini göz önünde bulundurun.

  • Bir makas ile bu ruloyu belirlenmiş çizgiler üzerinden kesin.

  • Ruloyu ikiye katlanmış halden eski haline düzeltin.

  • Devamında dış yüzeyinin daha şık olması için fırça yardımı ile boyayın.

  • Akrilik boya tercihi daha kullanışlı olabilir.

  • Her noktasını dikkatlice boyadıktan sonra kurumaya bırakın.

  • Kuruduktan sonra çok pratik bir telefon tutucu yapmış olursunuz.

    • MASA ÜSTLERİNİ SÜSLEYECEK KALEMLİKLER YAPABİLİRSİNİZ

    • Tuvalet kağıdı rulolarının boylarını istediğiniz şekilde ayarlayın.

    • Eğer fazla uzunsa maket bıçağı yardımı ile boyunu kısaltın.

    • Küçük bir makas ile maket bıçağının geçtiği yerlerdeki kusurları giderin.

    • Daha şık görünmesi için ruloları boyayın veya farklı renklerdeki kağıtlara sarın.

    • Bu sarma işlemi sırasında herhangi bir sağlam yapıştırıcı kullanabilirsiniz.

    • Dekoratif bantlar ile kalemliğin görünümünü zenginleştirebilirsiniz.

    • Son olarak renkli bir karton üzerine süslediğiniz rulonuzu yapıştırarak kalemlik olarak kullanabilirsiniz.

    ÇOK KOLAY BİR ŞEKİLDE SAKSI YAPABİLİRSİNİZ

    • Kağıdı biten rulonun alt kısmına makas ile 4 tane kesik atın.

    • Bu kesikleri rulonun içine katlayarak düz bir taban oluşturun.

    • İsterseniz dış yüzeyinde de değişimler yapabilirsiniz.

    • Rulo saksı şeklini aldıktan sonra içine toprağını ve tohumu yerleştirin.

    • Sulamayı unutmayın.

    KUŞLAR İÇİN YEM ÇUBUĞU

    • Delgeç ile çubukların geçmesi için rulonun iki tarafında da delikler oluşturun.

    • Rulonun tüm yüzeyine yer fıstığı ezmesi sürün.

    • Ve ruloyu kuş yemine bulayın.

    • Bir tane uygun uzunluktaki çubuğu delgeç ile deldiğiniz yerlerden geçirin.

    • Diğer deliklerden de asmak için bir ip geçirin.

    • Son olarak kuşlar için uygun bir yere bu yem rulosunu asın.
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