HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı

Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da çok sayıda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 1'i kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı. Operasyon sırasında tuvalet penceresinden kaçmaya çalışan bir şüphelinin yakalanış anlarını ise polis kamerası kaydetti.

Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul'da meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma açtı. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu 4 ayrı işyeri hırsızlığını aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Kağıthane, Fatih, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde tespit ettiği 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 1'i kadın 5 şüpheli yakalanırken evlerde yapılan aramada 12 bin lira, ziynet eşyaları, 8 adet cep telefonu, 8 kol saati, 2 bilgisayar ele geçirildi.

Operasyon sırasında tuvalet penceresinden apartman boşluğuna inerek kaçmaya çalışan bir şüpheli ise suçüstü yakalandı. Polisler tarafından pencerede yakalanan şüpheli aşağı indirilerek gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 4 iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntülerde hırsızların maske taktıkları işyerlerine girdikten sonra içerde buldukları kasaları açarak ziynet eşyaları ve paraları alarak kaçtıkları görüldü.

İKİNCİ KATTAN DÜŞEN ARKADAŞLARINI TAŞIMIŞLAR

1

Soruşturma sırasında elde edilen görüntülerin biri deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Görüntülerde ikinci katta bulunan bir iş yerine girmeye çalışan şüphelilerden birinin aşağıya düştüğü görüldü. Bir süre yerde hareketsiz durduktan sonra acıyla kıvranmaya başlayan kişinin yanına gelen diğer şüphelilerin onu yerden kaldırarak geldikleri otomobile kadar taşıdıkları ve hep birlikte kaçtıkları görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan daha önceden de polise geliş kaydı bulunan şüpheliler Fatih Ç.(30), Gülsüm T.(36), Süleyman K.(31), Bilal B.(27), Ramazan A.(30) adliyeye sevk edildi.

2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Tokat Bat yemeği nasıl yapılır?Tokat Bat yemeği nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Malatya'da deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)
Malatya'da korkutan deprem
Zonguldak'taki iki kişinin ölümünde yeni gelişme! Yeni cinayet planı yaparken yakalandılar
Zonguldak'taki iki kişinin ölümünde yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.