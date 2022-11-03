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Tuvalet temizliğinden gına geldiyse bu numarayı deneyin! Sihir gibi...

03.11.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeminin ıslanmasının asla önüne geçilemeyen tuvaletlerde, evde veya iş yerlerinde en sık temizlenen yerlerin başında geliyor. Tuvalet temizliği için pratik bir çözüm arıyorsanız doğru yerdesiniz. Tuvalet temizliğinde özellikle klozet temizliği kimsenin yapmak istemediği işlemlerin başında geliyor. Klozet temizliğini kolaylaştıracak sihir gibi yöntemle artık banyo temizliği daha kolay olacak.

Tuvalet temizliğinden gına geldiyse bu numarayı deneyin! Sihir gibi...

Banyo ve mutfak gibi alanların temizliği için genellikle kimyasal içerikli temizlik ürünleri kullanılırdı. Artık o ürünlerin ne kadar zararlı olduğu ortaya çıktığı için milyonlarca kişi doğal temizlik ürünlerini tercih etmeye başladı. Özellikle beyaz sirkenin bazı harika özellikleri vardır. Asit oranı yüksek olduğu için her türlü kiri ve lekeleri kolayca çıkarırken kötü kokuları önlemeye yardımcı olur.

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Her şeyden önce, sirke diğer temizlik ürünlerinden çok daha ucuzdur. Hem ekonomik hem de sağlıklı bir alternatif olan beyaz sirkeyi daha da ekonomik hale getirmek istiyorsanız, sprey şişesine koyarak kullanabilirsiniz. Karışıma çok az karbonat eklemek yüzeylerde harika yaratacak. Beyaz sirke antibakteriyel özelliklere sahiptir ve asitliği, tuvaletinizin mikrop, bakteri ve küf içermemesini sağlar.

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HANGİLERİNİ KULLANMAMALISINIZ

Birçok insan tuvaletlerini temizlemek için çamaşır suyuna güvenir ve çoğu zaman yanlış kullanırlar. Bunun nedeni, çamaşır suyunun yalnızca tuvaletinizi dezenfekte etmesidir ve bu gereksizdir. Klozetinizin temiz tutulmasını sağlamaz ve kireç birikmesini önlemez. Bunu yapmanın en iyi yolu sirkeye batırılmış bir bez kullanmaktır.

BEYAZ SİRKENİN TEMİZLİKTEKİ FAYDASI

Klozete bir miktar beyaz sirke dökün ve sihrin gerçekleşmesini bekleyin! Klozetin etrafına da bir miktar beyaz sirke dökün ve bekleyin. Nemli bir bez hazırlatın. Bir süre sonra inatçı lekelerin ne kadar kolay şekilde kaybolduğunu görünce, gözlerinize inanamayacaksınız.

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Sirkeyi tuvaletiniz için temizlik ürünü olarak kullanmak sorunsuz bir işlemdir. İhtiyacınız olan tek şey beyaz sirke, karbonat ve tuvaleti ovmak için bez. Klozetin içine bol miktarda sirke dökerek başlayın ve ardından biraz karbonat serpin. Kolay temizlik için yaklaşık 30 dakika beklemeniz yeterli.


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beyaz sirke banyo klozet

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