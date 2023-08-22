Tuvaletini yapmak istedi! 82 yaşındaki adam tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Tayland’ta yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 82 yaşında ismi Sami Romyen olarak açıklanan bir adam market dönüşünde tuvalet ihtiyacı hissetti. Marketin yakınlarında bulunan kamusal tuvaletleri kullanmak isteyen adam dolu olduklarını görünce kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Motosikletine binen adam evinin yolunu tuttuğu sırada daha fazla dayanamadığı için boş bir evin bahçesine giderek tuvaletini yapmak istedi.

EŞEK ARILARININ HEDEFİ OLDU

Terk edilmiş bir evin bahçesine girerek tuvaletini yapmak isteyen Romyen bir anda eşek arılarının saldırısına uğradı. Eşek arılarının saldırısından kurtulmak isteyen Romyen yakınlardaki bir dükkana kaçtı.

Dükkanın patronu Noopit Swiantha, onu bir hastaneye götürdü ve burada doktorlar, doğru ekipmana sahip olmadıkları için onu tedavi etmeyi reddetti. Ambulansla ikinci hastanaye transfer edildiği sırada Romyen’in hayatını kaybettiği bildirildi.