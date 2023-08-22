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    4. Tuvaletini yapmak istedi! 82 yaşındaki adam tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    Tuvaletini yapmak istedi! 82 yaşındaki adam tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

    22.08.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tayland'ın Maha Sarakham eyaletine bağlı Isaan eyaletinde şok edici olay meydana geldi. 82 yaşındaki Sami Romyen isimli bir adam market alışverişi dönüşünde tuvalet ihtiyacı hissedince motosikletinden inerek kuytu bir köşeye gitmek istedi. Tuvaletini yapacağı sırada eşek arılarının hedefi olan ve birçok yeri ısırılan adam hayatını kaybetti.

    Tayland’ta yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. 82 yaşında ismi Sami Romyen olarak açıklanan bir adam market dönüşünde tuvalet ihtiyacı hissetti. Marketin yakınlarında bulunan kamusal tuvaletleri kullanmak isteyen adam dolu olduklarını görünce kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Motosikletine binen adam evinin yolunu tuttuğu sırada daha fazla dayanamadığı için boş bir evin bahçesine giderek tuvaletini yapmak istedi.

    EŞEK ARILARININ HEDEFİ OLDU

    Terk edilmiş bir evin bahçesine girerek tuvaletini yapmak isteyen Romyen bir anda eşek arılarının saldırısına uğradı. Eşek arılarının saldırısından kurtulmak isteyen Romyen yakınlardaki bir dükkana kaçtı.

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    Dükkanın patronu Noopit Swiantha, onu bir hastaneye götürdü ve burada doktorlar, doğru ekipmana sahip olmadıkları için onu tedavi etmeyi reddetti. Ambulansla ikinci hastanaye transfer edildiği sırada Romyen’in hayatını kaybettiği bildirildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland eşek arısı

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