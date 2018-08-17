HABER

Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

Bodrum’da 5 yaşındaki kız çocuğuna “Gel seninle Sünger Bob oynayalım” diyerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 50 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı

Ortakent-Yahşi Mahallesi’nde esnaf olan 50 yaşındaki 2 çocuk babası S.G., işletmesinin yan tarafındaki başka bir iş yeri yetkililerinin 5 yaşındaki kızı ile yakından ilgilenmeye başladı. Küçük kıza yakınlık göstererek yaklaşan adam, etrafta kimsenin olmadığı bir saatte, kız çocuğuna “Seninle Sünger Bob oynayalım mı?” diyerek diğer işletmenin tuvaletine çağırdığı ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Çocuğun tuvalete gittiğini gören kızın ağabeyi, durumdan şüphelendi. Kıza nereye gittiğini sorması üzerine yaşanan olayın detaylarını öğrenen ağabeyi, S.G.’yi dövdükten sonra polise haber verdi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan zanlı, küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ta1

Daha önceleri de kız çocuğunu defalarca taciz ettiği öğrenilen S.G.'nin verdiği ifadede, “Benim lavabom bozuk olduğu için komşu işletmenin lavabosunu kullandım. O esnada çocuk lavaboya geldi. Başka herhangi bir şey olmadı" diyerek suçlamaları reddetti.

Öte yandan küçük çocuğun pedagog gözetiminde alınan ifadelerinde ise yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattığı ve o yaşta bir çocuğun bilemeyeceği detaylarla cinsel istismar iddialarını dile getirdiği öğrenildi.

İHA

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İstanbul güne şimşeklerle uyandıİstanbul güne şimşeklerle uyandı
Tarladaki karpuzu dolu vurduTarladaki karpuzu dolu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir bodrum taciz cinsel istismar

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor

Naim Süleymanoğlu'nun japon kızı mirastan faydalanabilecek mi? İşte o rapor

Antalya'da 5 yıldızlı otelde korku dolu anlar! Turistler telefona sarıldı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde korku dolu anlar! Turistler telefona sarıldı

Nagehan Alçı medyadaki tacizleri yazdı: Erkekler bu işe karışmasın!

Nagehan Alçı medyadaki tacizleri yazdı: Erkekler bu işe karışmasın!

Bu sözler sosyal medyayı sallayacak!

Bu sözler sosyal medyayı sallayacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.