Tuvalette zorlanıyorsanız rektal prolapsus olabilirsiniz

İngiliz sağlık uzmanı Stephanie Taylor, sindirim sistemi ile ilgili bazı uyarılarda bulundu. Özellikle tuvalette ıkınma konusuna dikkat çeken Taylor, ıkınmanın zaman içinde makat sarkmasına neden olabileceğini belirtti. Tuvalete çıkmak son günlerde zorlu bir deneyim olmaya başladıysa yediklerinizi ve içtiklerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini söyleyen Taylor, sert dışkılar, aşırı zorlama gibi durumların rektal prolapsustan anal fissürlere (makat sarkması, makat çatlağı) kadar çeşitli komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

TUVALETE GİTMEK İŞKENCEYE DÖNDÜYSE

Eğer tuvalete gitmek artık bir işkenceye döndüyse, ilk olarak beslenme planınızı gözden geçirmelisiniz. Acı verici deneyimler yaşamamak için beslenme tarzınızı değiştirmenize rağmen herhangi bir iyileşme yaşamadıysanız en kısa sürede doktora gitmenizde fayda var.

BU BELİRTİLER VARSA DOKTORA GİDİN

Tuvalette aşırı ıkınma zaman içinde makat sarkması ve makat çatlağına neden olabilir. Bu iki durumda şiddetli ağrıya neden olur. Eğer dışkınızda kan veya anüs çevresinde cilt bozuklukları, çatlaklar varsa en kısa sürede bir doktora gitmelisiniz.

Gerekli tedbirler alınmadığında zaman içerisinde bağırsak hareketlerini kontrol edememe, idrar ve dışkı kaçırma gibi sorunlara yol açabilir. Taylor son olarak, “Eğer zorlanıyorsanız, bunun nedeni büyük olasılıkla kabızlıktır. Bağırsaklarınızı gevşetmek için lif alımınızı artırmayı deneyin.” uyarısında bulundu.

REKTAL PROLAPSUS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Rektal prolapsus diğer bir adıyla kalın bağırsak sarması olarak da bilinmektedir. Rektal prolapsus, kalın bağırsağın son kısımları olan rektum ya da rektum ile sigmoid kolonun anal kanaldan dışarı çıkması olarak tanımlanıyor. Sebebi çok netleşmemiş olsa da altta yatan en önemli neden, pelvik taban kaslarındaki yetersizlik olarak biliniyor. Obezlerde, kadınlarda ve özellikle de yaşlılarda daha sık karşılaşılıyor. Kadınlarda beraberinde mesane ve rahim sarkmaları da eşlik edebiliyor (pelvik organ prolapsusu).

Rektal prolapsus görülen başlıca belirtiler;

Kronik kabızlık

İdrar kaçırma

Dışkı kaçırma

Dışkılama esnasında zorlanma

Makatta ıslaklık hissi

Ve sürekli ıkınma hissi ile kendini göstermektedir.



