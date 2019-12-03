KADIN

Tuvaletteki tüm bakterileri ev yapımı 'tuvalet bombası' ile öldürün

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde hazırlayacağınız 'tuvalet bombası' gerçek bir bakteri giderici. Tuvaletlerinizi klorlu çamaşır suyuyla yıkamaya alışkın olabilirsiniz ama klozetinizin ciddi bir şekilde temizlenmesi için bu ev yapımı temizleyiciyi deneyebilirsiniz.

Tuvaletteki tüm bakterileri ev yapımı 'tuvalet bombası' ile öldürün

Tuvaletin ne sıklıkta kullanıldığını bir düşünün ve muhtemelen biraz rahatsız hissetmeye başlayacaksınız. Her gün oraya biraz çamaşır suyu atma alışkanlığınız olsa bile, ciddi bir ovalama ihtiyacından kaçamazsınız.

2

Elbette, hiç kimse tuvaleti temizlemekten hoşlanmaz, ancak ovalama ihtiyacından da kaçamaz. Neyse ki bu tuvalet bombaları için ellerinizi kullanmanıza gerek kalmayacak.

3

İhtiyacınız olanlar: 30 damla limon esansiyel yağı, 30 damla lavanta esansiyel yağı, 30 damla nane uçucu yağı, 120 ml sitrik asit, 250 gram karbonat, silikon pişirme kalıbı.

Yapılacaklar: İlk önce ağzınıza bir maske takın. Karbonatı ve sitrik asidi büyük bir kaseye koyun ve karıştırmaya başlayın. Uçucu yağları ekleyin. Yavaş yavaş karıştırın! Karışım yeterince ıslak değilse, su ekleyin. Ancak suyu dikkatli ekleyin fazla su bombaların atıldıklarında patlamasını engelleyecektir. Tüm karışımı bir şırınga şişesine koyun. Karışımları silikon pişirme kaplarına koyunve 6 saat kurumasını bekleyin. Bombaları tamamen kuruduktan sonra hava geçirmez bir kavanoza aktarın. Sonucu kontrol etmek için bir top tuvalete atın topun köpürmeye başladığını göreceksiniz. İşte görev tamamlandı.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Yataktaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey diş temizleme tabletiYataktaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey diş temizleme tableti
Kullanım yeri şaşırtıyor! Meğer ne marifetleri varmışKullanım yeri şaşırtıyor! Meğer ne marifetleri varmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuvalet bombası temizlik

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hamam böceğinden kurtulamanın yolları

Hamam böceğinden kurtulamanın yolları

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bir derdi daha bitiyoruz: Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar?

Bir derdi daha bitiyoruz: Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar?

Mutfak lavabosundan gelen kötü kokuyu bitirecek 5 mucize

Mutfak lavabosundan gelen kötü kokuyu bitirecek 5 mucize

Okuyucu Yorumları 2 yorum
İhtiyacınız olanlar: 30 damla limon esansiyel yağı, 30 damla lavanta esansiyel yağı, 30 damla nane uçucu yağı, 120 ml sitrik asit, 250 gram karbonat, silikon pişirme kalıbı. Naçizane önerim bir de laboratuvar ve kolay gelsin. Koruyucu gözlük takmayı unutmayın
2 fıs fıs yapsan daha kolay olmaz mı?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cam temizleyicisi ile asla temizlememeniz gereken 6 şey

Kimsenin aklına gelmez! Amacı dışında kullanınca...

Yataktaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey diş temizleme tableti

Yataktaki lekelerden kurtulmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey diş temizleme tableti

Artık sadece bulaşıkları yıkamak için kullanmayacaksınız! Bulaşık makinesi tableti en iyi arkadaşınız olacak

Kullanım yeri şaşırtıyor! Meğer ne marifetleri varmış

Şeffaf folyonun kullanım alanı şaşırtıyor! Tıkanmış tuvaleti bu şekilde açabilirsiniz

Kimin aklına gelirdi? Tıkanmış tuvaleti açmanın yolu...

Banyodaki küflerden kurtulma yöntemi birçok kişiye çözüm oldu

Küften kurtulamıyorsanız bir de bu yöntemi deneyin

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.