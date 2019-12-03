Tuvaletteki tüm bakterileri ev yapımı 'tuvalet bombası' ile öldürün

Tuvaletin ne sıklıkta kullanıldığını bir düşünün ve muhtemelen biraz rahatsız hissetmeye başlayacaksınız. Her gün oraya biraz çamaşır suyu atma alışkanlığınız olsa bile, ciddi bir ovalama ihtiyacından kaçamazsınız.

Elbette, hiç kimse tuvaleti temizlemekten hoşlanmaz, ancak ovalama ihtiyacından da kaçamaz. Neyse ki bu tuvalet bombaları için ellerinizi kullanmanıza gerek kalmayacak.

İhtiyacınız olanlar: 30 damla limon esansiyel yağı, 30 damla lavanta esansiyel yağı, 30 damla nane uçucu yağı, 120 ml sitrik asit, 250 gram karbonat, silikon pişirme kalıbı.

Yapılacaklar: İlk önce ağzınıza bir maske takın. Karbonatı ve sitrik asidi büyük bir kaseye koyun ve karıştırmaya başlayın. Uçucu yağları ekleyin. Yavaş yavaş karıştırın! Karışım yeterince ıslak değilse, su ekleyin. Ancak suyu dikkatli ekleyin fazla su bombaların atıldıklarında patlamasını engelleyecektir. Tüm karışımı bir şırınga şişesine koyun. Karışımları silikon pişirme kaplarına koyunve 6 saat kurumasını bekleyin. Bombaları tamamen kuruduktan sonra hava geçirmez bir kavanoza aktarın. Sonucu kontrol etmek için bir top tuvalete atın topun köpürmeye başladığını göreceksiniz. İşte görev tamamlandı.

