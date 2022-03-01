Tüylenmiş kazakları çöpe atmayın! Bu önerilerle ilk günkü gibi olacak!

Kumaş türü fark etmeksizin kazaklarınızda yanlış kullanıma, kalitesine ya da sürtünmeye bağlı olarak tüylenme meydana gelebilir. Tüylenmenin ileri boyutunda ise tiftiklenen iplikler birleşerek topaklanma oluşturabilir. Yeni kıyafetlerin bile eski gözükmesine yol açabilecek bu durumdan kolayca kurtulabilirsiniz. Tüylenmelerden kurtulmanızı sağlayacak en etkili yöntemleri sizler için derledik.

JİLET

Kıyafetteki tüylenmeleri gidermek için jilet kullanmak çok etkili bir yöntem olsa da uygularken dikkatli olmakta fayda var. Kazağınızı düz bir zemine koyun ve jileti eğik şekilde tutup tüylenmiş bölgelere hafifçe sürün. Kıyafete ya da elinize zarar vermemek için çok ani ve hızlı hareketlerden kaçının.

KOLİ BANDI

Kazağınızdaki tüylenmeler topaklanmaya başlamadıysa bu yöntem işinizi görebilir. Ancak büyük orandaki tüylenmeler için etkisiz kalabilir. Tüylenen kıyafetinizin üzerine koli bandını yapıştırıp çekin. Koli bandı güçlü yapışkan özelliği ile bütün tüylenmeleri giderir.

MAKAS

Bu yöntem etkili olmakla birlikte biraz uğraştırıcı olabilir. Kıyafetinizdeki topaklanmış iplikleri makasla keserek hepsini yok edebilirsiniz. Topaklanmalar çok fazla değilse bu yöntemi kullanmak uygun olabilir.

TİFTİK TEMİZLEME MAKİNASI

Bütün tüylenmelerden kurtulmak için piyasada satılan tiftik temizleme aletlerinden yararlanabilirsiniz. Pille çalışan bu alet, keskin bıçakları sayesinde yüzeye zarar vermeden kazaktaki bütün pürüzleri kolayca temizler. Temizlediği tüy birikintilerini haznesinde topladığı için işiniz bittikten sonra haznesini boşaltmayı unutmayın.

SIK DİŞLİ TARAK

Genellikle erkeklerin kullandığı küçük ve sık dişli taraklar size yardımcı olabilir. Kıyafetinizdeki tüylenen kısımların üzerinden hafifçe bu tarakla geçin. Tarağın sık dişleri bütün tüylenmeleri toplar.

TÜY TOPLAMA RULOSU

Genellikle kedi ve köpek gibi evcil hayvanların tüylerini toplamak için kullanılan ruloları kazaklarınızı temizlemek için de kullanabilirsiniz. Merdane şeklinde yapışkan kâğıdı bulunan ruloyu tüylü olan yerlerde gezdirdiğinizde tüyler kolayca ruloya yapışır.

KIYAFET FIRÇASI

Kazağınızdaki tüylenmeler topaklanmaya başladığında elinizle dairesel hareketlerle hepsini toparlayın. Ardından kıyafet fırçası ile topaklanmaları güzelce fırçalayın.



