Tüyler ürperten görüntü! Sel suları kara yolunu böyle yuttu

Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak felaketi meydana geldi, depremin ardından bölgede bu kez de sel felaketi can aldı! Şanlıurfa'da yaşanan sel sonrası Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü noktasında sel suları kara yolunu yuttu. O anlar izleyenleri dehşete düşürdü...
DHA'nın paylaştığı o tüyler ürperten görüntüde, kara yolunun sel sularına kapıldığı anlar yer aldı.
Söz konusu görüntüde, kara yolunun kopan parçasının saniyeler içerisinde sel sularının içerisinde kalarak gözden kaybolduğu görüldü.
Öte yandan AA'nın haberine göre, yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen tır, sel sularına kapıldı.
Sürücünün kurtarılması ve tırın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.