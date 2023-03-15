Tüyler ürperten görüntü! Sel suları kara yolunu böyle yuttu

Şanlıurfa ve Adıyaman'da sağanak felaketi meydana geldi, depremin ardından bölgede bu kez de sel felaketi can aldı! Şanlıurfa'da yaşanan sel sonrası Hilvan - Bozova yolu Ördek Köyü noktasında sel suları kara yolunu yuttu. O anlar izleyenleri dehşete düşürdü...

O ANLAR KAMERADA

DHA'nın paylaştığı o tüyler ürperten görüntüde, kara yolunun sel sularına kapıldığı anlar yer aldı.

Söz konusu görüntüde, kara yolunun kopan parçasının saniyeler içerisinde sel sularının içerisinde kalarak gözden kaybolduğu görüldü.

SEL SULARINA RAĞMEN İLERLEMEYE ÇALIŞAN TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Öte yandan AA'nın haberine göre, yolda sel sularına rağmen ilerlemeye çalışan bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme anı cep telefonlarıyla görüntülenen tır, sel sularına kapıldı.

Sürücünün kurtarılması ve tırın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

