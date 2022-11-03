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  4. Tüyler ürperten iş kazası! Elini makineye kaptırdı, parmakları koptu

Tüyler ürperten iş kazası! Elini makineye kaptırdı, parmakları koptu

03.11.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da mobilya atölyesindeki tüyler ürperten kazada bir işçi, çalıştığı sırada kolunu makineye kaptırdı. Sağ elinin 3 parmağı kopan yaralı, kopan parmaklarıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Tüyler ürperten iş kazası! Elini makineye kaptırdı, parmakları koptu

İnegöl'de Mahmudiye Mahallesi 14. Mobilya Sokak üzerinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde, 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, çalışmakta olan işçi Mehmet G. (43), ahşap kesimi yapılan yatar makinesine sağ kolunu kaptırdı.

KOPAN PARMAKLARIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

İş kazası sonucu işçinin sağ elindeki 3 parmağı koptu. Yaralı, kopan parmaklarıyla beraber özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçi, tedavinin ardından parmakları dikilmek üzere Ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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