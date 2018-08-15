Tüyleriniz diken diken olacak! Aldatıldığını öğrenince intihar etmek istedi ama...

Tam yüz nakli sonrası tüm görünüşü değişen Katie'nin yaşadıkları herkesin yüreğini sızlattı. İşte Katie'nin geçirdiği ameliyatların öncesi ve sonrasında yaşadıkları...

Katie Stubblefield'in hikayesi yürek yaktı

1 / 33 Missisipi’de bir Hristiyan Kilise okulunda öğretmen olan anne-babası ile birlikte onların görev yaptığı okulda öğrenci olan Katie 16 yaşında sınıf arkadaşı Oliver’e aşık oldu. Daha doğrusu Oliver uzun süre Katie’nin peşinde dolaştı, ilan-ı aşk etti ve sonunda Katie’yi onu sevdiğine ikna etti

2 / 33 Katie 16 yaşın ve ilk genç kızlığa geçişin coşkusuyla Oliver’a çılgınca tutuldu. Katie’nin annesi Alesia ve babası Robb kızlarının bir genci sevmesinden ve o gencin de aynı zamanda okulun en saygılı, Hristiyan terbiyesi almış, çalışkan öğrencisi Oliver olmasından memnundular.

3 / 33 Ama 2014’ün 25 Mart’ında umulmadık bir şey oldu. Henüz 17 yaşına giren Kate, sevgilisi Oliver’ın teneffüse çıktığı bir sırada sınıftaki masasında bıraktığı cep telefonunu karıştırdı. Gördüğü şey onun yıkımına neden oldu. Oliver, sınıftaki bir başka kızla mesajlaşmıştı ve karşılıklı birbirlerine aşk sözcükleri yollamışlardı.

4 / 33 Katie, sınıfa dönen Oliver’a telefonunda bulduğu mesajları gösterdi. Oliver da reddetmedi; “Seni değil onu seviyorum, sana olan aşkım çoktan bitmişti zaten” dedi ve ayrılmak istediğini söyleyip çıkıp gitti.

5 / 33 Katie’in dünyası karardı. Annesine, babasına söylemeden okuldan ayrıldı ve abisi Robert’in evine geldi. Abisine duş alacağını söyleyip üst kattaki banyoya çıktı. Bu sırada abisinin yatak odasından 320 kalibrelik av tüfeğini de alıp banyoya geçti.

6 / 33 Silah sesiyle irkilen Robert tanık olduğu anı şöyle anlattı; “Silah sesini duyup yukarı fırladım. Banyoya girdiğimde Katie’yi yerde kanlar içinde gördüm ama hiç yüzü yoktu!”

7 / 33 Katie, av tüfeğiyle intihara kalkıştıktan sonra darmadağın olan yüzü, yüz nakli ameliyatı öncesi yapılan çeşitli operasyonlarla ancak soldaki hale getirilebilmişti. Ameliyattan sonra ise yeni Katie sağdaki gibi oldu...

8 / 33 Katie, av tüfeğiyle intihara kalkıştıktan sonra darmadağın olan yüzü, yüz nakli ameliyatı öncesi yapılan çeşitli operasyonlarla ancak soldaki hale getirilebilmişti. Ameliyattan sonra ise yeni Katie sağdaki gibi oldu...

9 / 33 Hemen hastaneye yetiştirilen Katie, doktorların olağanüstü çabasıyla kurtarılarak hayata döndürüldü. Ancak artık o gülen yüzü yoktu. Av tüfeğiyle kafatasına ateş edip intihar etmek isterken yüzünü paramparça etmişti. Ağzı, burnu, çenesi, alnı darmadağın olmuştu.

10 / 33 Aşırı dozda uyuşturucu alarak yaşama veda eden bir çocuk annesi 31 yaşındaki Adrea Schneider'in (üstte) sağlam kalan organları yedi insana nakledilirken, yüz derisi ise Kate'ye nakledildi...

11 / 33 Mississipi-Oxford Hastanesinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında plastik cerrahi ile Katie’nin yüzü kısmen onarılmaya çalışıldı ancak yüzünün yeni hali, parçalanan yüz kemikleri, plastik cildi onu bambaşka bir görünüme soktu.

12 / 33 Dünyanın önde gelen dergilerinden National Geographic, son sayısında “Bir yüzün hikayesi” başlığıyla Katie’nin 22 yaşında, dünyadaki en genç tam yüz nakli oluşunun öyküsüne sayfalarını ayırdı.

13 / 33 Annesi Alisia ve babası Robb (üstte Katie yüz nakli olduktan sonra birlikte) işlerini bırakıp, yaşamları boyunca yaptıkları tüm birikimlerini 17 yaşındaki kızlarını yaşama döndürmek ve yeniden hayata bağlamak için harcadılar. Ağabeyi Robert ve ablası Sophie de öyle.

14 / 33 Katie çeşitli eyaletlerde, önde gelen plastik cerrahların aşama aşama yaptıkları operasyonlarla üç yıl adeta şehir şehir hastane hastane gezdi. 2016 yılında ulusal yüz nakli listesine alındı ve donör bekleme sırasına girdi.

15 / 33 Geçtiğimiz yıl 4 Mayıs 2017’de gelen telefonla Katie ve ailesi apar topar dünyanın en ünlü hastanelerinden Cleveland Clinic’in yolunu tuttular. Tam yüz nakli için bir donör (verici) bulunmuştu.

16 / 33 31 yaşındaki bir çocuk annesi Adrea Schneider aşırı dozda uyuşturucu sonrası yaşamını kaybedince organ nakline onay veren kartı işleme konuldu. Adrea’nın 15 yaşındaki oğlu, National Geographic’e annesinin organlarının yedi kişiye hayat verdiğini ve o insanların kendisini arayarak teşekkür ettiğini söyledi ancak annesinin yüzünün bir genç kıza nakledildiğinden haberi yok.

17 / 33 Katie, Cleveland Clinic’e ulaşır ulaşmaz gerekli kan ve diğer tetkikleri yapıldıktan sonra hastaneye yatırıldı. Bu arada Adrea’nın sinirleri de yüzülerek derin dondurucuda hücrelerinin canlı kalması sağlanan yüz derisinin nakli için, her birisi alanının önde gelen isimlerinden oluşan 15 uzman doktor ve cerrah 31 saat süren operasyonu 4 Mayıs 2017’de kesintisiz olarak gerçekleştirdi. Aralarında dünyanın ve ABD’nin önde gelen cerrah, nörolog, plastik cerrahi uzmanı, anestezi uzmanı, endokrinolog, diş ve çene cerrahı, oftalmolog (göz ve retina nakli cerrahı), kas cerrahı, dermatolog, psikyatrist, enfeksiyon uzmanı hekimler yer aldı.

18 / 33 Katie’nin ve donörü Adrea’nın 3D yüz ve kafatası prototipleri çıkarıldıktan sonra operasyon süreci başladı. Adeta zamana karşı yarışılan 31 saatin sonunda operasyon başarıyla tamamlandı. Cleveland Clinic’te gerçekleştirilen üçüncü tam yüz nakli operasyonunun bitiminde Katie, naklen yüzünü aldığı Adrea’ya benzemiyordu çünkü çıkartılan 3D prototipte, Katie’nin bazı yüz kemikleriyle Adrea’nınkiler farklı olduğu için Adrea’nın yüz derisi adeta bir tezi ustalığıyla kesilip biçilerek Katie’nin yüzüne uyduruldu. Bazı yerlere çelik protezler takıldı. Çenesi ve burnu yeniden yapılarak üzerine Adrea’nın derisi geçirildi.

19 / 33 Av tüfeğiyle intihar sırasında darmadağın olan yüzünde göz boşlukları ve retinasının zarar görmesi nedeniyle Katie’nin bir gözü yarı kapalı ve yüzde 20 görme yetisinde, diğeri ise yüzde 60 görme yetisinde kalmıştı. Adrea’nın Katie’ye nakledilen retinasının sadece küçük bir bölümü Katie’ye uyum sağlayabildi.

20 / 33 Şimdi yeni yüz derisi, Katie’nin yüzüne uyum sağlama sürecinde. Katie de artık intihar etmeden önceki yüzü olmayan yüzüne alışmaya, bu yüzün kendisi olduğuna inanma sürecinde. Yoğun bir tıbbi, fiziksel, psikyatrik tedavi sürecinin yanı sıra, ikinci yaşamında yürümeyi, konuşmayı yeni sesine, tenine aynada, gözleriyle silahı ateşlemeden önce son kez gördüğü eski Katie’yi unutup şimdiki Katie’nin yeni görüntüsüne alışmayı öğreniyor.

21 / 33 Değişen ses tonuna kulaklarını alıştırmayı, o sesin bir yabancıya değil kendisine ait olduğunu kabullenmeye çabalıyor.

22 / 33 Ve “Hayatın bana tanıdığı bu ikinci şansı, verdiği bu yeni yüzü kutsamak, çok iyi bir şekilde sonuna kadar sahiplenmek istiyorum. Beynim zaman zaman reddetmeye çalışsa da aynadaki görüntümün ben olduğumu beynime karşı inatla savunuyorum. Eğitimimi tamamlamak ve psikyatri okuyarak İntihar Danışmanı olmayı hedefliyorum” diyor.

23 / 33 İşte aldatıldığı için intihar eden Katie'nin ameliyat sonrası son hali...

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