Tüylü dostlarınızın çok seveceği birbirinden rahat en iyi kedi yatağı modelleri ve markaları

Kediler; sahiplerine karşı ne kadar sıcakkanlı olurlarsa olsunlar, gururlu ve özgür ruhları nedeniyle zaman zaman kendilerine özel bir alana ihtiyaç duyabilirler. Bu gibi durumlarda kedinizin yalnız kalabilmesi, keyifle oyun oynayıp uyuyabilmesi için ona rahat bir alan oluşturmanız gerekir. Siz de kedinizin kendini konforlu ve keyifli hissedeceği, kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabileceği bir kedi yatağı arayışındaysanız yazımızın detaylarına göz atmaya ne dersiniz?

1. "Kedi yatağı nasıl yapılır?" diye düşünmenize gerek yok: Eymen Kedi Evi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Minik dostunuz için hem rahat hem şık bir kedi yatağı arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Aradığınız bu ürün, minik bir çadıra benzeyen Eymen Kedi Evi olabilir. Kedi evinin ölçüleri; dış yüksekliğinin 70 cm, tabanın eninin ve boyunun 40 cm, iç bölümünün yüksekliğinin 45 cm oluşuyla kediniz için yeterli büyüklüğü ve rahatlığı sağlar. Kedinize keyifli bir oyun ve uyku alanı sunan kedi evi kolayca kurulur. Yüksek yerlerde uyumayı seven kedi dostunuz için ideal olan kedi evi, yalnız kalmak istediği zamanlarda ona iyi bir opsiyon sunar.

2. Dışarıyı izlemeyi seven kedilere özel: Ata Home Büyük Boy Ahşap Cama Yapışan Kedi Yatağı

Eğer sık sık balkona çıkmak isteyen ve evinizin camından sokağı izleyen bir kediniz varsa Ata Home Büyük Boy Ahşap Cama Yapışan Kedi Yatağı ile hemen tanışmalısınız! En sık tercih edilen kedi yatağı modelleri arasında yer alan ürün, altı adet vantuzuyla cama ve pürüzsüz yüzeylere tutunur. Birinci sınıf dekoratif huş ahşap ve yumuşacık kumaştan üretilen kedi yatağı, 10 kg ağırlığa kadar bütün kedileri güvenle taşır. Kedi yatağının kumaş bölümü, fermuarlı tasarımı sayesinde kolayca takılıp çıkarılabilir.

3.Yıkanabilir kumaştan üretilen: Xmarkettr Konforlu Kedi Köpek Yatağı

Xmarkettr Konforlu Kedi Köpek Yatağı, yıkanabilir özellikteki yüksek kalite dokuma kumaştan üretilir. Kedilerin kolayca tırnak geçiremeyeceği yapıda olan ürün; su, leke ve tüy tutmaz. Minder bölümü, kedi yatağından ayrılabilir; böylece kedi evi pratik şekilde temizlenebilir. Bütün kediler ve küçük köpekler için kullanımı uygun olan yatak, patili dostunuza konforlu bir uyku ve oyun deneyimi yaşatır. Minik ev arkadaşınızın bu yumuşacık kedi yatağını çok seveceğine ve denedikten sonra yatağından ayrılmak istemeyeceğine eminiz!

4. El işçiliği ile hazırlanan: Tasaryum Cama Asılan Kedi Yatağı

Cama asılan sepet tasarımlı bir kedi yatağı önerisine ihtiyacınız varsa Tasaryum Cama Asılan Kedi Yatağı'nı tercih edebilirsiniz. El işçiliğiyle özenle hazırlanan ürünün kaliteli oluşu sayesinde uzun süreli kullanım sağlayabilirsiniz. 15 kilogram ağırlığa kadar taşıyabilen; ana hattı metal, örgüleri polyester iplik ve minderi boncuk elyaftan üretilen kedi yatağını vantuzları yardımıyla istediğiniz yüzeye zahmetsizce tutturabilirsiniz. Kedinizin dışarıyı izleyebileceği, rahatlıkla uyuyabileceği, oyun oynayarak keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak için kedi evine şans vererek minik dostunuzu şımartmaya ne dersiniz?

5. Aşınma ve yıpranmalara karşı dayanıklı: Hediyesepeti Peluş Kedi Yatağı

Açık hâli 67 cm olan Hediyesepeti Peluş Kedi Yatağı, 45 cm'e kadar küçültülebilir. Böylelikle hem yavru hem yetişkin kediler için rahatlıkla kullanılabilir. Çift taraflı kullanıma uygun kedi yatağı, kedinizi yumuşacık dokusuyla saracak pelüş polyester kumaştan üretilir. İçi elyaf dolgulu olan konforlu kedi yatağı, aşınma ve yıpranmalara karşı dayanıklı olması sayesinde uzun süreli kullanım imkânı sağlar. Kendinizin rahat etmesi için her detayı özenle tasarlanan yatak, çamaşır makinesinde 30 derece sıcaklıkta yıkanarak kolayca temizlenebilir. Patili dostunuza gösterdiğiniz özeni iyi bilen marka, ürünü size özel kutusunda gönderir.

6. Kolay tüy tutmaz: CatMozz Kare Kedi Köpek Yatağı

CatMozz Kare Kedi Köpek Yatağı, kolay tüy tutmayan yapısı sayesinde gerek silinerek gerek yıkama yoluyla veya kuru temizlemeyle kolayca temizlenebilir. Kedi evinin iç yapısında kaliteli dolgu malzemesi kullanılması sayesinde ürünün formu bozulmaz ve yatak ilk günkü gibi görünür. Evcil dostunuzun daha rahat ve keyifli olmasını sağlayacak yatak, yumuşacık dokusuyla minik dostunuza kaliteli uyku deneyimi sunar. Kedinizin kendine ait bir mekânı olmasını sağlayarak ona kendini özel hissettirecek ev, en iyi kedi yatağı seçenekleri arasında yer alır.

7. Uygun fiyatlı bir seçenek: Pandagroup Panda Mavi Üç Fonksiyonlu Kedi Evi

Pandagroup Panda Mavi Üç Fonksiyonlu Kedi Evi, en ucuz kedi yatağı seçenekleri arasında yer alır. Ürün, leke tutmayan ve silinebilen kumaşı sayesinde zahmetsiz temizlik imkânı sunar. Dayanıklı ve yumuşak kumaşıyla evcil hayvanlara özel olarak üretilen evin üç farklı kullanım şekli bulunur. Bu yönüyle epey fonksiyonel olan ev; patili dostunuzun tercihine göre kulübe, yatak ve koltuk olarak kullanılabilir. Siz de bu kedi evini tercih ederek kedinizin rahatlığına katkıda bulunabilir ve ona evinizde özel bir alan oluşturabilirsiniz.

8. Patili dostunuzu sıcacık tutun: Pugalo Kalorifer Kedi Yatağı

Evlerimizin neşesi, sevimlilikleriyle kalpleri çalan kedilerin kış aylarında sıcaktan epey hoşlandıkları hepimizin malumu. Siz de soğuk günlerde minik dostunuz üşümesin ve sıcacık hissetsin istiyorsanız Pugalo Kalorifer Kedi Yatağı'nı tercih edebilirsiniz. Ürünü kalorifer veya radyatörlere kolayca asarak kedinize konforlu bir ortam oluşturabilirsiniz. Tamamen evcil hayvan sağlığına uygun olarak yumuşak kaliteli kumaş ve materyallerden üretilen kedi evini uzun süre kullanabilirsiniz. Siz de evcil hayvanınıza küçük bir hediye vermek ve ona keyifli bir ev hazırlamak için ürünü deneyebilirsiniz.

9. Hem dekoratif hem rahat: Alkan's Hasır Kedi Yatağı

Evinizin dekorasyonuna uyum sağlayacak rahat ve güvenli bir ürün arayışındaysanız Alkan's Hasır Kedi Yatağı'nı tercih edebilirsiniz. Kaliteli kumaş ve hasır ipten üretilen kedi eviyle kedinize konforlu bir yaşam alanı sunarken evinizin dekorasyonuna da şık bir dokunuş katabilirsiniz. Kedinizin hem uyku hem oyun alanı olarak keyifle kullanacağı hasır kedi yatağını ona hediye ederek onu ne kadar sevdiğinizi gösterebilirsiniz. Yatağı ergonomik oluşu sayesinde evinizin istediğiniz her yerine rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Siz de kedinizi daha çok mutlu etmek istiyorsanız onu bir an önce bu yatakla tanıştırmalısınız!

10. Yumuşacık bir seçenek: Bundera Bobi Kedi Yatağı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Kocaman gözleri, minicik burnu ve mır mır sesiyle gönlünüzü fetheden bir kedi dostunuz varsa onun rahatlığı sizin en büyük mutluluğunuz olabilir. Bundera Bobi Kedi Yatağı ile evcil hayvanınızın çok daha konforlu ve keyifli olmasını sağlayabilirsiniz. Yumuşacık welsoft malzemeden üretilen yatak ile kedinize oyun ve uyku alanı oluşturabilirsiniz. Evcil hayvanlar için üretilen ve kolay kolay yırtılmayan yatağı elinizde veya çamaşır makinesinde 30 derece sıcaklıkta yıkayabilirsiniz. Sevimli kedinizin tatlılığına yakışır güzellikte bir ürün arayışındaysanız bu kedi yatağını tercih edebilirsiniz.