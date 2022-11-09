Tüylü dostlarınızın çok seveceği en uygun fiyatlı ve en iyi kedi evleri

Kedi evleri, soğuğu kesecek şekilde tasarlandıkları için kedilere sıcak bir alanda uyuma imkânı tanıyor. Bazı kedi evleri suya ve kara dayanıklı malzemelerden üretildiği için kedileri olumsuz hava şartlarından koruyor. Hem dış hem iç mekân için birbirinden kaliteli, kullanışlı, kolay taşınan ve dayanıklı malzemelerden üretilen kedi evi modelleri bulunuyor. Hazırsanız kedinizin görür görmez benimseyeceği kedi evi modellerini keşfedelim!

1. Kediniz için en iyisi: Petsi Prize Kedi Evi

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En iyi kedi evi modelleri arasında zirvede yer alan Petsi Prize Kedi Evi, kedilerin hoşlanacağı birçok özelliğe sahip. Yumuşacık kumaş kaplaması sayesinde kedilere sıcak ve konforlu bir alan sağlıyor. Kumaş kaplı yüzey kuru temizlemeye uygun olduğundan rahat temizleniyor. Böylece kedilerin yaşam alanı her zaman temiz kalıyor. Çok katlı yapısıyla aynı zamanda kedilerin oyun alanı da olan kedi evi, tırmalama sütunları sayesinde kedilerin sıkılmasını engelliyor. Kedi evinin üst kısımda yer alması, kedilere kendilerini güvende hissettiriyor. Sadece 16 kg ağırlığında olan ürün, rahatlıkla taşınıyor ve modern tasarımıyla her ortama uyum sağlıyor.

2. Bütçesi kısıtlı olanlara: Gediz Kedi Köpek Evi

Bütçesi kısıtlı olan ve en ucuz kedi evi modelini almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken Gediz Kedi Köpek Evi, su ve rüzgâr geçirmeme özelliği sayesinde kedileri olumsuz hava şartlarından başarıyla koruyor. Demonte olarak gelen kedi evi kurulumu çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Hafif yapısı sayesinde taşımayı kolaylaştıran model, ister evde ister dış ortamlarda kullanılabiliyor. Modelin en önemli özelliği, kolayca yıkanabilmesi. Modelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise plastik yapısı sayesinde elektriklenme yaratarak kedilerin tüylerini içerisinde tutması.

3. Muhteşem özellikleriyle: Woodenreal Kedi Evi

"En iyi kedi evi hangisi?" sorusu sorulduğun malzeme kalitesi ve akıllı tasarımıyla öne çıkan Woodenreal Kedi Evi, kedilere başarılı bir yuva olmasının yanında mama standı vazifesini de üstleniyor. Yapıştırıcı gibi ekipmanlara ihtiyaç duymadan kolaylıkla birleştirilip kurulan model, kurulum şeması sayesinde beş dakika içerisinde hazırlanıyor. Yuvayla birlikte gelen mama standı ister ürüne monte edilebiliyor ister ayrı kullanılabiliyor. Yuva içerisinde bulunan minder ise kedilere konforlu bir alan sunuyor. Ayrıca yıkanmaya uygun olmasıyla da hijyen avantajı sağlıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de çatı kısmında tırmalama tahtası bulundurması!

4. Kolayca temizleyin ve taşıyın: Bebebebek Taşınabilir Kedi Evi

Boyut olarak bütün kedi ırkları için geniş alan sunan Bebebebek Taşınabilir Kedi Evi, kedilerin yanı sıra küçük ırk köpekler için de kullanılabiliyor. Ergonomiye önem veren model, yumuşak ve konforlu yapısıyla kedilere kendilerini huzurlu hissedecekleri bir alan sağlıyor. Taban yastığı ve iç dolgusunda birinci sınıf elyaf kullanan kedi evinin dış kılıfı kolayca çıkartılıp kuru temizlemeyle veya çamaşır makinesinde temizlenebiliyor. Modelin en önemli özelliği, alt kısımda kaydırmaz kumaş bulundurması. Böylece parke, mermer gibi farklı zeminlerde de sorunsuz kullanılıyor. Üst kısımdaki tutma sapı sayesinde kolayca taşınması da cabası!

5. Hem sıcacık hem yumuşacık: Layiset Roman Şirin Ayçiçeği Kedi Yatağı

Kulübe ve ayçiçeği şeklindeki sevimli tasarımıyla dikkat çeken Layiset Roman Şirin Ayçiçeği Kedi Yatağı, canlı renkleri ve yumuşak pamuklu kumaş dokusuyla kedilere sıcacık bir yuva vadediyor. Yuvarlak girişiyle kedilere kolaylık sağlayan model, kaydırmaz alt tabanı sayesinde her zeminde sabit duruyor. Hafif olduğu için ağırlık yaratmadan rahatça taşınan kedi evi, katlanabilir özelliği sayesinde çok az yer kaplayarak taşımayı kolaylaştırıyor. Pamuklu kumaşıyla kedileri sıcacık tutacak ürün, kolay temizlenen kumaşı ile kullanıcılarının takdirini kazanmayı başarıyor.

6. Kediniz hiç üşümesin: Hollypet Mercan Kadife Kendi Kendine Isınan Kedi Yatağı

En iyi ısıtmalı kedi evi modeli diyebileceğimiz Hollypet Mercan Kadife Kendi Kendine Isınan Kedi Yatağı, kedilerin her zaman sıcak ve güvende kalmasına yardımcı oluyor. 40,6x40,6x31,7 cm ölçülerindeki kedi evi, mağara tasarımı sayesinde kedilerin içeri kolayca girip çıkmasına imkân tanıyor. Pelüş kumaş ve yüksek elasten köpük malzemelerden üretilen ürün, kapalı tasarımı sayesinde ısının içeride muhafaza edilmesini sağlıyor. Dört mevsim kullanılmak üzere tasarlanan kedi evi, üzerine bastırıldığında yatak şeklini aldığı için üstü açık olarak da rahatlıkla kullanılabiliyor.

7. Hijyenik, güvenli ve eğlenceli: Petsi Friends Kedi Evi

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Küçük ırk kediler için en iyi kedi evleri sıralaması yapıldığında listelerde mutlaka yer alan Petsi Friends Kedi Evi, kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar güvenle kullanılıyor. Ahşap malzemelerden üretilen ve sağlamlığıyla dikkat çeken ürün, yumuşacık kumaş malzemeyle kaplandığı için kış aylarında kedilerin rahat hissetmesine ve sıcak kalmalarına yardımcı oluyor. Modelin en önemli özelliği, iç kısımda su bazlı antibakteriyel boya kullanılarak üretilmesi. Böylece ekstra hijyen sağlıyor ve kedilerin mikrop kapmasını engelliyor. Kulübenin ön kısmında tırmalama direği bulunması ise önemli bir detay!

8. Birden fazla kedisi olanlar için: Habitev Ahşap Çoklu Kedi Evi

Birden fazla kedisi olan veya sokak hayvanlarına sıcak ve korunaklı bir yuva sağlamak isteyenlerin mutlaka şans vermesi gereken Habitev Ahşap Çoklu Kedi Evi, birbirinden etkileyici özelliklere sahip. 92x39x36 cm kedi evi ölçülerine sahip model, bölmeli yapısı sayesinde aynı anda üç kediye barınma alanı sunuyor. Ürün, soğuk ve yağmur geçirmediği için kedilerin üşümelerini engelliyor. Zemin ölçüsüne uygun minderleriyle kedilere her koşulda konfor sunan model, zımparalanmış yuvarlak üst köşeleri sayesinde kedilerin yuvaya girip çıkarken incinmelerini engelliyor. Demonte olarak gelen ürün, kılavuzu sayesinde dakikalar içinde kuruluyor.

9. Dış ortam için ideal: İncir Dekor Kedi Evi

Dış ortam için ucuz kedi evi arayanlara sıklıkla tavsiye edilen İncir Dekor Kedi Evi, dört adet ayağı sayesinde kedi eviyle zemin arasında mesafe oluşturarak yerden soğuk çekilmesini engelliyor. Ürün, arzu edilirse duvara da sabitlenebiliyor. Çatı kaplamasında polyester kaplama bulunan model, kesinlikle su geçirmiyor. Kapı kısmında şeffaf perde kullanıldığı için kedi evinin içerisine soğuk rüzgâr giremiyor. Uygun boyutları sayesinde birçok kedi, ürünü rahatlıkla kullanabiliyor. Kedilerin dış ortamda olumsuz hava şartlarından etkilenmeden barınmasına yardım eden model, kaliteli el işçiliğiyle de takdir kazanıyor.

10. Yüksek malzeme kalitesiyle: Kedi Kulübesi Büyük Kedi Evi

Kedi evi su geçirmez modelleri arasında yer alan Kedi Kulübesi Büyük Kedi Evi, kaliteli malzemesi ve zorlu mevsim koşullarına dayanıklı yapısıyla takdir topluyor. Kedi evi büyük olduğu için iki kedinin uyuması için yeterli alan sunuyor. Profesyonel çatı tasarımı sayesinde yağmur ve kar geçirmeyen kedi evi, bahçe için mükemmel bir model olarak öne çıkıyor. Zımparalanıp verniklendiği için pürüzsüz bir doku sağlayarak kedileri rahatsız etmeyen model, rüzgârı kesen yapısıyla kedileri memnun ediyor. Alıp kullanmaya başlayacağınız kedi evi, montaj gerektirmiyor.