SİVAS (AA) - İBRAHİM ÖZEL - Sivas'ın Zara ilçesinde bir girişimcinin Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Muğla'daki çiçekçilere sattığı tüylü kuşkonmazlar, ilçe sakinlerine kazanç kapısı oldu.

İlçede yaşayan 32 yaşındaki İbrahim Deliktaş, bir süre önce dağda dikkatini çeken tüylü kuşkonmazın, çiçekçilik sektöründe değerlendirildiğini öğrendi.

Bunun üzerine 15 kişilik ekip oluşturarak dağlarda kuşkonmaz toplatan Deliktaş, bunları farklı illerdeki çiçekçilere satmaya başladı.

Deliktaş, şimdi kuşkonmazların toplanması ve demetlenmesinde yaklaşık 75 ilçe sakinini çalıştırarak, onlara ek gelir imkanı sağlıyor.

İbrahim Deliktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşkonmazların dağlarda kendiliğinden yetiştiğini dile getirdi.

Dağda gezerken gördüğü bitkiden bir demet alıp evine götürdüğünü anlatan Deliktaş, "Balkona koydum, bir süre sonra baktım, püskülü açtı. Ben de araştırdım ve bu işte kazanç olduğunu düşündüm. Daha sonra aldığım numuneleri çeşitli yerlere gösterdim, kabul ettiler. Bu şekilde işe başladım." dedi.