Tuz tanesinden daha küçük! Satıldığı fiyat şaşırttı... Mikroskopla birlikte verdiler

The Independent'ın haberine göre; Brooklyn merkezli sanat kolektifi MSCHF tarafından yapılan minik el çantası geçtiğimiz hafta açık arttırmaya çıkarıldı. Sarı-yeşil floresan çanta, Pharrell Williams tarafından kurulan müzayede evi tarafından 27 Haziran'da 63 bin 750 dolara satıldı.

Sadece 657'ye 222, 700 mikron boyutlarındaki bez çanta, alıcının görüntüleyebilmesi için "yerleşik bir dijital ekrana sahip" bir mikroskopla birlikte satıldı.

Sanat kolektifi, Instagram'da çantayı "bir tuz tanesinden daha küçük" olarak tanımladı. Şirkete göre çanta iğne deliğinden geçecek kadar da dar.

"ONU GÖRMEK İÇİN MİKROSKOBA İHTİYACINIZ OLACAK"

Şirket, Instagram paylaşımının başlığında "Bu o kadar küçük bir çanta ki onu görmek için mikroskoba ihtiyacınız olacak." ifadesine de yer verdi.

Küçük çanta aynı zamanda ünlü bir marka bir çantanın taklidi gibi görünüyor çünkü ortasında bir etiket bulunuyor. Tasarım, ünlü markanın 3 bin 100 ila 4 bin 300 dolar arasında satılan el çantasındaki logolara da benziyor.

Bu ayın başlarında The New York Times'a konuşan MSCHF'nin kreatif direktörü Kevin Wiesner, ünlü markanın logosunu çantada kullanmak için izin istemediğini itiraf etti.

Bununla birlikte Wiesner, Pharrell Williams'ın garip boyutlu nesnelerin hayranı olduğunu kabul etti. Wiesner, "Pharrell büyük şapkaları sever, biz de ona inanılmaz küçük bir çanta yaptık" diye ekledi.

Söz konusu çanta, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sanat kolektifi, mini çantasının fotoğrafını Instagram'da ilk paylaştığında, insanlar yorumlarda çantanın boyutunu ti'ye almaktan çekinmedi.

