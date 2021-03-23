Tuzla'da lüks sitedeki ceza iddiasına site yönetiminden açıklama

"Siteye olan yükümlülüklerini, borçlarını yerine getirmeyen 15-20 kişinin, site yönetimini kötüleme adına düzenlenmiş olduğu bir organizasyondur. Bu kişilerin dışında hiçbir site sakinimizin yönetimle veya sitenin işleyişi ile ilgili hiçbir sorunu yoktur. Bu iddiaların çoğu ile ilgili açılmış herhangi bir dava veya soruşturma yoktur.

"YASAL ÇERÇEVEDE YAPILMAKTADIR"

İddia edenlerin dahi bunlara ilişkin bir müracaatı da yoktur. Kişilerin evlerine alınmadıkları, siteye sokulmadıkları gibi çok ciddi ithamlar hakkında herhangi bir soruşturma ya da dava yoktur. Sitedeki tüm uygulamalar, tamamen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa ve bu çerçevede hazırlanmış yönetim planına uygun olarak yasal çerçevede yapılmaktadır.

"SİTE SAKİNLERİ İSİM GÖZETMEKSİZİN BU YAPTIRIMLARA TABİ OLMAKTADIR"

Yapılan tüm uygulamalar, site yönetimi tarafından alınan kararlar çerçevesinde ve tüm kat maliklerine önceden duyurularak, gerekli usulü bildirimler ve uyarılar yapılarak, bu kural ve kaidelere uymayan, sitenin bu anlamda düzenini bozan, borçlarını ödemeyen, kısaca hukuka ve kurallara göre hareket etmeyen kişilere karşı uygulanmaktadır. Bu anlamda, siteye olan borçlarını ve ortak giderlerini ödemeyen ve ödememek için direnen site sakinleri, kişi ve isim gözetilmeksizin bu yaptırımlara tabi olmaktadır ve hukuk düzeni bunu korumaktadır."

