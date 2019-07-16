HABER

Tuzla'da takla atan araç duvara çarptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 05:53 | Son Güncelleme

İstanbul'un Tuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ve takla atarak bir iş yerine ait bahçe duvarına çarparak durabildi.

Tuzla'da takla atan araç duvara çarptı!

Tuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 02.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 NL 605 plakalı aracın sürücüsü Tunç Fırat Kaya, kaldırıma çıktıktan sonra takla atarak bir iş yerine ait bahçe duvarına çarptı.

Araç içinde sıkışan sürücü Kaya, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya, Tuzla Devlet Hastanesi'ne getirildi. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 26 yaşındaki Kaya'nın ailesi hastanede sinir krizi geçirdi.

YOLDA METRELERCE FREN İZİ GÖRÜLDÜ

Tuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 02.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 26 yaşındaki sürücü Kaya'nın kaldırıma çıkmadan önce yolda metrelerce fren yaptığı ancak aracın kontrolünü sağlayamadı gözden kaçmadı. Olay yerine Pendik itfaiyesine bağlı kurtarıcı ekibi kısa sürede ulaşırken trafik polisleri de kazayla ilgili yol üzerinde çalışma yaptı. (İHA)

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Edremit’te binlerce kişi tek yürek olduEdremit’te binlerce kişi tek yürek oldu
Ayvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadıAyvalık’ta ’15 Temmuz destanı’ unutulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Tuzla trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

İntihar etmek isterken Türk bayrağına basınca tepkiler yükseldi!

E-5'te feci ölüm! Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Gece yarısı acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Acı haberler peş peşe geldi! 2 askerimiz şehit düştü!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Bilanço gittikçe artıyor! 20 günde 14'üncü ölüm!

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin kararına sert tepki

Türkiye'den o karara çok sert tepki!

90 bin camide 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu

90 bin camide sela okundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.