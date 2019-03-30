- TUZLA'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA)
Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaza saat 17.00 sıralarında Tuzla Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 LSS 94 plakalı aracın sürücüsü Tarık Bulut hayatını kaybederken araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kazada diğer aracın sürücüsü Esin Sürücü ve yanındaki Gazal Karakoç da yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hurda yığınına dönen araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçların görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Polis ekiplerinin görüntüsü
-Ambulanstan görüntü
-Genel ve detay görüntüler?
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