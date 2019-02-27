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Tuzla'da "koku" soruşturması: Şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A.

Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)- TUZLA'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan vidanjör sürücüsü C.A. sağlık kontrolüne götürüldü. Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki C.A. sağlık kontrolüne götürülmek için polis merkezinden çıkarıldı.

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