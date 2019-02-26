Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçede bazı sokaklara yayılan kaynağı belirsiz kokuyla ilgili, "Yerleşim bölgesi içerisinde bir mahallenin iki sokağını kapsayacak lokal bir hadise. Çünkü rögar kapağının açılmasıyla oluşmuş. Rögar kapağı açılmış ve içine dökülmüş bu belli." dedi. Başkan Yazıcı, İçmeler Mahallesi'nde kokunun yoğun olduğu bölgeye gelerek, inceleme yapan İSKİ ve AFAD ekiplerinden bilgi aldı. Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuzla'da daha önce yaşanan benzer hadiseyi hatırlatarak, o olayın sanayi bölgesinde olduğunu söyledi. İstanbul'un 8 organize sanayisinden 5'inin Tuzla'da bulunduğuna dikkati çeken Yazıcı, "O sanayi bölgesindeki olay, oradaki vidanjörlerle dökülmüş olan kimyasal maddelerdi. Yakalanmıştı ve sorumlulara da şu an cezai müeyyideleri uygulanıyor. Bugünkü özellikle İçmeler mahallemizin iki sokağını kapsayan bu hadise, çok ilginç bir hadise. Emniyet yetkilileriyle valilikle de görüştük, AFAD ve İSKİ yetkilileriyle görüştük. Bir rögar kapağının açılıp, herhangi bir ilçede, herhangi bir yerde, Moda'da da olabilecek, Üsküdar'da da olabilecek bir rögar kapağının açılıp dökülen kimyasal madde olduğu düşünülüyor." diye konuştu.

- "Hastaneye başvuran 3 kişi ayakta tedavi edildi" Şadi Yazıcı, rögar kapaklarından kanalizasyona döküldüğü düşünülen maddenin tam olarak ne olduğunun belirlenmesi için numune alındığını ve çalışmaların sürdüğünü aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çevreye yansıyan koku itibarıyla ki bir mahallenin iki sokağında olan bir hadise, bu araştırılıyor ve şu ana kadar üç kişi aşırı kokudan dolayı hastaneye başvurmuş. Devlet hastanesi başhekimimiz ile görüştüğümüzde ayaktan tedavi edilip ayrıldıklarını söylediler. Herhangi bir durum söz konusu değil. Yalnız işin müsebbipleri aranıyor. Bunun vidanjörlük bir olay veya büyük çaplı kimyasal bir döküntü olmadığını düşünüyoruz çünkü mahalleyi bile kapsamıyor. Daha az miktarda, lokal bir hadise olduğunu, hatta ben çok ileri götürmek istemiyorum ama özellikle de birilerinin bir sabotajı gibi şüphe bile uyanıyor insanın kafasında. Çünkü herhangi bir rögar kapağı, İstanbul'un herhangi bir yerinde açılıp içine dökülebilecek ve oluşabilecek bir şey, şu anda mahallemizin iki sokağında olan bir hadise bu."