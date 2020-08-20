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Tuzlu su artık dakikalar içinde içme suyuna dönüştürülebilecek

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:44 | Son Güncelleme

Tuzlu deniz suyunu temiz içme suyuna dönüştürebilen bir teknoloji, dünya çapında milyonlarca yaşamı değiştirme potansiyeline sahip. Bu nedenle bilim insanları, tam da bunu gerçek kılmak için projeler yürütüyor.

Tuzlu su artık dakikalar içinde içme suyuna dönüştürülebilecek

ScienceAlert'ün aktardığına göre Avustralyalı bilim insanları, Güneş ışığıyla birlikte Metal Organik Çerçeve (MOF) ismi verilen bir bileşiği kullanarak, suyu sadece yarım saat içinde saflaştırmayı başardı.

Araştırmacılar bunu başarmak için PSP-MIL-53 adlı yeni bir MOF malzemesi üretti. Söz konusu madde, suya ve karbondioksite tepki verme şekliyle bilinen MIL-53 isimli malzemeden yapıldı.

Şimdiye kadarki en umut verici teknoloji olduğu söylenen yöntemin Dünya Sağlık Örgütü'nün tuzdan arındırma standartlarını karşıladığı bildirildi.

İlk testler sonucunda bir kilogramlık MOF bileşeninden günde yaklaşık 139,5 litre (37 galon) temiz su üretilebileceği anlaşıldı.

Ayrıca bu malzemenin, Güneş ışığına sadece 4 dakika maruz kaldıktan sonra sudan emdiği tüm tuz iyonlarını serbest bıraktığı ve tekrar kullanıma hazır hale geldiği görüldü.

Monash Üniversitesi'nden kimya mühendisi Huanting Wang, “Güneş ışığı dünyadaki en bol yenilenebilir enerji kaynağıdır” dedi.

Diğer teknolojilerin yüksek enerji tüketimi ve kimyasal kullanımı gibi bir dizi dezavantajı olduğunu söyleyen Wang, şöyle devam etti:

Güneş ışığını kullanarak yeni bir tuzdan arındırma süreci geliştirmek, enerji açısından verimli, çevresel açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunar.


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