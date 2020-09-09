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TV yıldızları koronavirüs önlemi olarak cansız mankenlerle öpüşüyor

İLGİNÇ HABERLER  | 09.09.2020 08:21 | Son Güncelleme

Dünya genelinde birçok yapım yedek bölümleriyle yayın hayatına devam ederken, bazı programlarınsa çekimi sürüyor. Pek çok program ise sosyal mesafe için tuhaf görünen önlemlere başvuruyor.

TV yıldızları koronavirüs önlemi olarak cansız mankenlerle öpüşüyor

Oyuncuların birbirine iki metreden yakın mesafede durmadığı hikayelerde zorlanıldığını ise söylemeye gerek yok. Özellikle de iki karakter arasındaki ilişkiye ve yakınlaşma anlarına odaklanan pembe dizilerde…

Koronavirüs ikliminde yapımcılar sağlık ve güvenlik önlemlerini çiğnemden dizileri çekebilmek için yaratıcı yollar bulmak zorunda.

Karakterler arasındaki yakınlaşma çekimlerinde cansız manken kullanan bir pembe dizi, izlediği bu yolla viral oldu.
Bir Twitter kullanıcısı The Bold and The Beautiful adlı diziden alınan bir sahnenin olduğu videoyu paylaşarak iki oyuncunun öpüşmesi gereken sahnede oyuncuyla mankenin yer değiştirdiğini açıkça gözler önüne serdi.

Yapımcıların kullandığı tek taktik bu değil. Pembe dizi yapımcısı Bradley Bell, samimi sahnelerde oyuncuların yakınlarının devreye girdiğini bile açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Bell, Katrina Bowden ile Darin Brooks arasında geçen bir sahnede Bowden’ın eşi müzisyen Ben Jorgensen’in fiziksel temas gerektiren bir sahnede Brook’un yerine geçtiğini itiraf ederek “Sahnede bir kucaklaşma ve öpüşme anı vardı. O sahneye gelince çekimi durdurduk. Katrina’nın kocası geldi ve diğer oyuncunun yerine geçti. Böylece sahneyi tamamladık” dedi.

Ancak şaşırtıcı olmayan bir şekilde pembe dizi izleyicileri kullanılan bu tekniklerin hemen farkına varıyor. Bir Twitter kullanıcısı pembe dizilerde bu tür çözümlerin hoşgörülmesi gerektiğini; ancak Batman serisine ait bir filmde cansız manken görürse parasını geri isteyeceğini belirtti.

Yine de yapım ekipleri tüm kadronun güvenliğine öncelik vererek sosyal mesafeye bağlı kalmak için akla hayale gelmeyecek çözümler bulmayı sürdürecek gibi görünüyor.

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