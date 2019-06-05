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TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, çevre kirliliğine yol açan etkenlerin sadece insanların değil, hayvanlar üzerinde de yıkıcı etkiler doğurduğunu söyledi.

TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyor

ANKARA, (DHA)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, çevre kirliliğine yol açan etkenlerin sadece insanların değil, hayvanlar üzerinde de yıkıcı etkiler doğurduğunu söyledi. Eroğlu, sağlıklı bir dünyada yaşamanın yolunun sanayileşmeyi ve üretimi, çevre ve hava kirliliğine yol açmadan gerçekleştirmekten geçtiğini vurguladı.
TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada yaşanan çevre ve hava kirliliğinin insanların yanı sıra kara ve denizlerde yaşayan canlıları da olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti. 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olarak kabul edildiğini ve her yıl ayrı bir ülkede farklı bir tema ile çevre kirliliğiyle mücadele amaçlı etkinlikler yapıldığını belirten Eroğlu, bu yılki etkinliklerin Çin'in ev sahipliğinde ve Hava kirliliği temasıyla yapılacağını hatırlattı.
HER YIL 7 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 7 milyon insanının hava kirliliğine bağlı nedenlerden ötürü yaşamını yitirdiğini ifade eden Ali Eroğlu, hava kirliliğinin insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerinin, hızlı nüfus artışı, şehirlerin aşırı büyümesi ve sanayileşmeye bağlı olarak giderek arttığını kaydetti. Eroğlu, kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların kullanımı, tarımda kontrolsüz ve bilinçsizce kullanılan gübreler ve pestisitler başta olmak üzere çeşitli sebepler nedeniyle hava kirliliğine yol açan gazların atmosferde giderek biriktiğine değindiği açıklamasında şunları dile getirdi:
“Bu gazlar küresel iklim değişiklikleri, asit yağmurları, sera gazı emisyonlarının artması gibi nedenlere bağlı olarak çevre ve insanlar üzerinde yıkıcı etkilere sebebiyet vermektedir. İnsanların çevre bilinci gözetmeksizin şehirleşme, sanayileşme ve üretim uğruna yaptığı hatalı uygulamalarla oluşan felakette bizimle aynı çevreyi paylaşmak dışında hiçbir günahı olmayan, masum hayvanlar ve diğer canlılar da direkt olarak etkilenmektedir. Sanayileşme ve kalkınma hamleleri sırasında, çevreyi ve havayı kontrolsüz bir biçimde kirletmenin izahı mümkün değildir. Çünkü küresel hava ve çevre kirliliği sonucu oluşacak olumsuzluklar, insanlık ve çevre için telafisi mümkün olmayan çok büyük tahribatlara neden olmaktadır.”
EKOSİSTEM KORUNMALI.
Ali Eroğlu, veteriner hekimler olarak ekosistemin insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını arzuladıklarını, bunun için kara ve deniz hayatının sürdürülebilirliği açısından kirliliğin önlenmesinin tüm insanlığın önceliği olması gerektiğini de vurguladı. Veteriner hekimlerin, tüm yaşam ortamlarındaki yaban hayvanlarına yönelik koruma ve üretimlerinde sürdürülebilirliğe dair çalışmaların içinde olan bir meslek grubunun üyeleri olduğunun altını çizen Eroğlu, nesli tehlike altında olan kara, deniz ve sualtı yaşamındaki canlıların korunması için uygulanan koruma planlarını çok önemli bulduklarını sözlerine ekledi.

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TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyorTVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyorTVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyorTVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Çevre kirliliği, hayvanları da etkiliyor

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