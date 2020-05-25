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Twitch canlı yayınında PornHub videosu açtı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.05.2020 14:55 | Son Güncelleme

Popüler canlı yayın platformu Twitch, bildiğiniz gibi katı kuralları ile yayıncılara kök söktürüyor. Özellikle çıplaklık konusunda aldığı önlemler çoğu zaman tartışmalara neden olmuştu.

Twitch canlı yayınında PornHub videosu açtı

Cinsiyetçi yayın politikasından geçtiğimiz ay yayınlanan yeni politikası ile vazgeçen Twitch şimdi de canlı yayında PornHub videosu açan Pokimane‘ye yaptığı uyarı ile çok eleştiriliyor.

Ünlü yayıncı Pokimane (Imane Anys) geçtiğimiz günkü yayından yetişkin içerikli video sitesi olan PornHub’tan video açtı. Bir izleyicisinden gelen linki açan Imane Anys, linkin porno çıkması ve açık saçık görüntülerin görünmesinin ardından çığlık atıp videoyu kapattı. Yaklaşık 15-20 saniye süren bu olay sonrası Twitch’in yayıncıyı banlaması bekleniyordu.

Süreli banlama yerine olayın yanlışlıkla olduğunu düşünen Twitch, Imane Anys’ı sadece uyarmak ile yetindi. Imane Anys’ın bu olayı için; gönderilen linkin kısaltmalı mı yoksa açıkça PornHub linki olup olmadığını bilmediğimizden yorum yapmak biraz yersiz olacak.

Eğer izleyicisi bu linki kısaltmalı ve yönlendirmeli olarak gönderdiyse Pokimane’nin burada gerçekten suçu yok diyebiliriz. Twitch’in bu noktada o linki gönderen kullancıyı süresiz olarak banlaması gerekiyor.
Ancak geçtiğimiz yıllarda buna benzer bir çok olay gerçekleşmiş ve yayıncının hatası olmamasına rağmen bazı hesaplar askıya alınmıştı. Bu olayın ardından eğer büyük bir Twitch yayıncıysanız, hesabınızın banlanmayacağını sadece uyarılacağınızı söylemek pek de yanlış olmaz.

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