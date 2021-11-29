HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti

Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti

29.11.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı zamanda Twitter'ın kurucularından olan Jack Dorsey, görevden ayrıldığını açıkladı. Dorsey'nin görevden ayrılacağı haberlerinin yayılması sonrası Twitter hisseleri yüzde 10 değer kazandı. Bunun üzerine Nasdaq Borsası'nda Twitter hisseleriyle ilgili işlemler geçici olarak askıya alındı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti

Twitter'ın aynı zamanda kurucularından olan CEO'su Jack Dorsey, istifa etti.

Dorsey'nin görevden ayrılacağı haberlerinin yayılması sonrası Twitter hisseleri yüzde 10 değer kazandı.

Bunun üzerine Nasdaq Borsası'nda Twitter hisseleriyle ilgili işlemler geçici olarak askıya alındı.

Twitter, 2006'da kurulmuştu.

Dorsey 15 yıl boyunca hem Twitter'ın hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapmıştı.

Bazı yatırımcılar, Twitter CEO'sunun sadece bu görev üzerinde yoğunlaşmasını istiyor ve Dorsey'e geçen yıldan bu yana görevi bırakması yönünde baskı yapıyordu.

Dorsey'in görevden ayrılacağı haberleri önce CNBC televiyonunda ve Reuters haber ajansında yayımlanmıştı.

Daha sonra Dorsey de Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kimse duydu mu emin değilim ama Twitter'dan istifa ettim" diye yazdı.

Dorsey Pazar günü paylaştığı bir mesajda da "Twitter'ı seviyorum" demişti.

https://twitter.com/jack/status/1465347002426867720

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Boyacıyım" dedi, gerçeği sonradan itiraf etti"Boyacıyım" dedi, gerçeği sonradan itiraf etti
PARTNER Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı Adnan Oktar'ın kediciği MHP'nin kapısını çaldı! Talebini duyan ilçe başkanı polisi aradı
Uçakla kaçmak isterken yakalandılarUçakla kaçmak isterken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

İnternetten tanıştığı kadın kâbusu oldu: Fotoğraflarımı çekti

Sivas'ta feci kaza! Belediye başkanı hayatını kaybetti

Sivas'ta feci kaza! Belediye başkanı hayatını kaybetti

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Mesir macunu tepkisi! ''Bütün vücudunu gösterdin herkese!''

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Deniz taştı, TIR devrildi, çatılar uçtu! Fırtına kâbusu

Özdağ'dan Soylu'ya: Seni cumhurbaşkanı yapalım

Özdağ'dan Soylu'ya: Seni cumhurbaşkanı yapalım

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.