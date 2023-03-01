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Twitter çöktü mü? 1 Mart 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelecek? Erişim problemi kullanıcıları isyan ettirdi!

01.03.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter çöktü mü? Popüler uygulamada 1 Mart 2023 Çarşamba günü erişim problemi yaşayan kullanıcılar resmen isyan etti. Merkezi Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde yer alan popüler sosyal medya uygulamasında yaşanan sorun üzerine birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Twitter çöktü mü? 1 Mart 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

Twitter çöktü mü? 1 Mart 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelecek? Erişim problemi kullanıcıları isyan ettirdi!

Twitter uygulamasında bugün öğle saatleri itibarıyla erişim problemi yaşandığı öğrenildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken yaşanan soruna dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Birço sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında Twitter çöktü ifadesine yer verdi. İşte 1 Mart 2023 Çarşamba günü Twitter'da yaşanan erişim sorunu ile ilgili detaylar...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? 1 MART 2023 ÇARŞAMBA

Twitter ile ilgil paylaşımda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı erişim problemi yaşadıklarını ifade ettiler.

Birçok vatandaş vatandaş Twitter'a erişim sağlayamadığını belirtti.

Twitter çöktü mü

TWİTTER'DA SORUN MU VAR?

Twitter'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER ERİŞİM SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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