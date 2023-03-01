Twitter çöktü mü? 1 Mart 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelecek? Erişim problemi kullanıcıları isyan ettirdi!

Twitter uygulamasında bugün öğle saatleri itibarıyla erişim problemi yaşandığı öğrenildi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken yaşanan soruna dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Birço sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarında Twitter çöktü ifadesine yer verdi. İşte 1 Mart 2023 Çarşamba günü Twitter'da yaşanan erişim sorunu ile ilgili detaylar...
Twitter ile ilgil paylaşımda bulunan birçok sosyal medya kullanıcısı erişim problemi yaşadıklarını ifade ettiler.
Birçok vatandaş vatandaş Twitter'a erişim sağlayamadığını belirtti.
Twitter'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...