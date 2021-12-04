Twitter’dan önemli yasak!

Twitter Salı günkü bir blog yazısında, “Görüntüler veya videolar gibi kişisel medya içerikleri paylaşmak, kişinin mahremiyetini ihlal edebilir ve kişide duygusal veya fiziksel zarara yol açabilir” dedi. “Özel medyanın kötüye kullanımı herkesi etkileyebilir, ancak kadınlar, aktivistler, muhalifler ve azınlık topluluklarının üyeleri üzerinde daha fazla olumsuz etkiler bırakabilir.” İfadelerini kullandı.

Twitter, özel medya, içinde yer alan birinin izni olmadan yayınlandığında yaptırım uygulayabileceğini de ekledi. Değişikliğin, güvenlik politikalarını insan hakları standartlarıyla uyumlu hale getirme ve özel bilgilerin kötü niyetle çevrimiçi olarak yayınlanması olan doxxing’i daha iyi önleme çalışmalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Politikayı Salı günü uygulamaya başlayacağını söyleyen Twitter, paylaşılmak istenen bir görsel ya da videonun paylaşılıp paylaşılmadığına karar vermek için ya şahıs raporuna ya da yetkili bir temsilciden bir rapora ihtiyaç duyacak.

İçeriği yayınlayan kullanıcı, istek hakkında bir bildirimin yanı sıra herhangi bir yayından kaldırmaya itiraz etme fırsatı da alacak.

Şirket, politikanın genellikle spor etkinlikleri veya protestolar gibi büyük halka açık etkinliklerden alınan resimler veya videolar için geçerli olmayacağını söyledi.

Çevrimiçi içerik denetimi üzerine çalışan bazı uzmanlar, yeni politikanın o kadar geniş bir şekilde yazıldığını, uygulanmasının zor olabileceğini ve kötüye kullanıma maruz kalabileceğini söylerken, bir kısım uzmanlar ise bu uygulama için geç bile kalındığını söylüyor.

Atlantik Konseyi’nin Dijital Adli Araştırma Laboratuvarı’nda kıdemli bir çalışan olan Emerson Brooking, “temelde bir doxxing karşıtı kural, ki bu iyi, ancak o kadar geniş kapsamlı yazılmış ki, çoğu kişi herhangi birine karşı kolaylıkla şikayette bulunabilir” diye tweet atarak uygulamanın çok kapsamlı olmasını eleştirdi.

Aslında bu uygulama yıllardır Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi katı gizlilik yasalarına sahip ülkelerde uygulanıyor.

Politika güncellemesi ile tüm Twitter kullanıcıları artık tüm paylaşımlarından sorumlu olacak.

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