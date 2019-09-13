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Twitter'dan peş peşe Küba kararları! Aralarında Raul Castro da var

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2019 07:08 | Son Güncelleme

Twitter, Küba'da Komünist Parti lideri olan Raul Castro, kızı Marela Castro ve devlet kontrolünde bulunan medya kuruluşlarının hesaplarını askıya aldı.

Twitter'dan peş peşe Küba kararları! Aralarında Raul Castro da var

Sosyal medya devlerinden Twitter tarafından, Raul Castro, kızı ve devlet kontrolündeki medya kuruluşlarının hesapları ''politika ihlali" gerekçe gösterilerek askıya alındı.

Küba Gazeteciler Birliğince, çok sayıda gazetecinin ve medya kuruluşunun Twitter hesaplarının engellenmesine tepki gösterilerek, ''sansür'' olarak nitelendirilen söz konusu uygulama kınandı.

Bu arada Twitter'ın söz konusu hesapları askıya alma kararının, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in, "ABD yaptırımları nedeniyle ülkede yakıt sıkıntısı yaşanacağı" açıklamasına denk gelmesi ise dikkati çekti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Twitter Küba Raul Castro merala castro

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