Twitter’a ücretli ‘Süper Takip’ özelliği geliyor

Twitter, hesap sahiplerinin ilave içerikleri için takipçilerinden ücret talep edebileceği "Süper takip" özelliğini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu içeriğin ilave tweet, grup üyeliği ya da haber bülteni formunda olabileceği belirtildi. Bu özelliğin bu yıl içinde devreye gireceği açıklandı ancak tarih verilmedi.

Twitter, "Süper takip" özelliğine ilişkin planlarını yatırımcılar için düzenlenen bir video konferansta açıkladı.

Şirket uzun bir süredir ilk kez kullanıcıların platformu kullanış biçimiyle ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor.

Twitter ayrıca yeni rakibi Clubhouse'ınkine benzer bir sesli tartışma hizmeti için denemeler yaptığını duyurdu.

Canlı tartışmaların yapıldığı Clubhouse uygulaması son dönemde popüler olmuştu.

'Yavaşız, yaratıcı değiliz ve güven vermiyoruz'

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey yatırımcılara, "Neden insanların bize inanmadıkları konusuyla başlamıyoruz? Biz yavaşız, yaratıcı değiliz ve güven vermiyoruz" dedi.

2006'da kurulan Twitter ilk kez 2018'de kâr açıklamıştı.

Şirket, 2023'e kadar gelirlerini iki katına çıkarmayı hedeflediğini söylüyor.