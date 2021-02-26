HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter’a ücretli ‘Süper Takip’ özelliği geliyor

Twitter’a ücretli ‘Süper Takip’ özelliği geliyor

26.02.2021 18:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Twitter’a ücretli ‘Süper Takip’ özelliği geliyor

Twitter, hesap sahiplerinin ilave içerikleri için takipçilerinden ücret talep edebileceği "Süper takip" özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu içeriğin ilave tweet, grup üyeliği ya da haber bülteni formunda olabileceği belirtildi. Bu özelliğin bu yıl içinde devreye gireceği açıklandı ancak tarih verilmedi.

Twitter, hesap sahiplerinin ilave içerikleri için takipçilerinden ücret talep edebileceği "Süper takip" özelliğini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu içeriğin ilave tweet, grup üyeliği ya da haber bülteni formunda olabileceği belirtildi. Bu özelliğin bu yıl içinde devreye gireceği açıklandı ancak tarih verilmedi.

Twitter, "Süper takip" özelliğine ilişkin planlarını yatırımcılar için düzenlenen bir video konferansta açıkladı.

Şirket uzun bir süredir ilk kez kullanıcıların platformu kullanış biçimiyle ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor.

Twitter ayrıca yeni rakibi Clubhouse'ınkine benzer bir sesli tartışma hizmeti için denemeler yaptığını duyurdu.

Canlı tartışmaların yapıldığı Clubhouse uygulaması son dönemde popüler olmuştu.

'Yavaşız, yaratıcı değiliz ve güven vermiyoruz'

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey yatırımcılara, "Neden insanların bize inanmadıkları konusuyla başlamıyoruz? Biz yavaşız, yaratıcı değiliz ve güven vermiyoruz" dedi.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey

2006'da kurulan Twitter ilk kez 2018'de kâr açıklamıştı.

Şirket, 2023'e kadar gelirlerini iki katına çıkarmayı hedeflediğini söylüyor.

CCS Insight adlı veri analiz şirketinin uzmanlarından Ben Wood "Süper takip" için, "Şirket bu yeni hizmetiyle yeni gelir kalemleri yaratmaya çalışıyor" dedi.

Wood, bu özelliğin, güçlü içeriği olan hesap sahipleri için cazip olabileceğini, ama ortalama Twitter kullanıcıların büyük gelirler elde edebileceğini sanmıyorum" diye konuştu.

Twitter'ın "Süper takip" planları kullanıcılardan farklı tepkiler aldı.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra takipçilerine, favori hesapları için ücret ödemeye hazır olup olmadıklarını sordu.

Navarra'nın anketine katılanların yüzde 85'i bu soruya "Hayır" yanıtını verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Ermenistan'da muhtıra sonrası son durum ne?Ermenistan'da muhtıra sonrası son durum ne?
Şekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziŞekerbank müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Deprem Fukuşima'da tankları yerinden oynattı

Deprem Fukuşima'da tankları yerinden oynattı

Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağız

Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağız

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Aliyev: Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız!

Aliyev: Türk ordusunun küçük modelini oluşturacağız!

AB, antikor kokteylini tavsiye etti!

AB, antikor kokteylini tavsiye etti!

Ermenistan'da muhtıra sonrası son durum ne?

Ermenistan'da muhtıra sonrası son durum ne?

Kanada'daki dünyanın en büyük kar labirentine ziyaretçi akını

Dünyanın en büyüğü! Giren kayboluyor

İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı '0' olacak

İnsan nesli tehlikede: 2045 yılında sperm sayısı '0' olacak

Kamerun'da bazı askerler, 20'den fazla kadına tecavüz etmekle suçlandı

Orduda skandal! 20'den fazla kadına tecavüz edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.