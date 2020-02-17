Twitter’da penis fotoğraflarını yapay zekayla engelleyen fitre

Twitter, doğrudan mesaj yoluyla (DM) gönderilen penis fotoğraflarını yapay zekayla tespit edip silen bir filtreyi devreye soktu.

"Safe DM" adlı eklenti binlerce erkekten çıplak fotoğrafları kullanan Kelsey Bressler adlı bir yazılımcı tarafından geliştirildi.

Medya şirketlerinin kullanıcıları siber teşhirciliğe karşı korumak için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirten Bressler, uygulamayı diğer sosyal medya platformlarına da entegre etmek için görüşmeler yaptığını söyledi.

Bressler, BBC'ye "Bu programı bir erkekten çıplak fotoğraf aldıktan sonra geliştirmeye karar verdim" dedi.

Bressler penis fotoğraflarını tespit eden yapay zeka programı için Eylül'de Twitter kullanıcılarından penis fotoğraflarını göndermelerini istemişti.

https://twitter.com/raebress/status/1169625733750124544

'Program 4 bin penis fotoğrafı kullanılarak geliştirildi'

Bu çağrının ardından dört binden fazla fotoğraf gönderildi.

Safe DM, ekibi filtrenin yüzde 99 başarı oranıyla çalıştığını savunuyor.

Bu programı kullanmak isteyenlerin Safe DM'yi eklemesi ve eklentiye mesajlarına erişim izni vermesi gerekiyor.