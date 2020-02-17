HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Twitter’da penis fotoğraflarını yapay zekayla engelleyen fitre

Twitter’da penis fotoğraflarını yapay zekayla engelleyen fitre

17.02.2020 14:02 | Son Güncelleme

Twitter, doğrudan mesaj yoluyla (DM) gönderilen penis fotoğraflarını yapay zekayla tespit edip silen bir filtreyi devreye soktu. "Safe DM" adlı eklenti binlerce erkekten çıplak fotoğrafları kullanan Kelsey Bressler adlı bir yazılımcı tarafından geliştirildi.

Twitter’da penis fotoğraflarını yapay zekayla engelleyen fitre

Twitter, doğrudan mesaj yoluyla (DM) gönderilen penis fotoğraflarını yapay zekayla tespit edip silen bir filtreyi devreye soktu.

"Safe DM" adlı eklenti binlerce erkekten çıplak fotoğrafları kullanan Kelsey Bressler adlı bir yazılımcı tarafından geliştirildi.

Medya şirketlerinin kullanıcıları siber teşhirciliğe karşı korumak için daha fazla çaba harcaması gerektiğini belirten Bressler, uygulamayı diğer sosyal medya platformlarına da entegre etmek için görüşmeler yaptığını söyledi.

Bressler, BBC'ye "Bu programı bir erkekten çıplak fotoğraf aldıktan sonra geliştirmeye karar verdim" dedi.

Bressler penis fotoğraflarını tespit eden yapay zeka programı için Eylül'de Twitter kullanıcılarından penis fotoğraflarını göndermelerini istemişti.

https://twitter.com/raebress/status/1169625733750124544

'Program 4 bin penis fotoğrafı kullanılarak geliştirildi'

Bu çağrının ardından dört binden fazla fotoğraf gönderildi.

Safe DM, ekibi filtrenin yüzde 99 başarı oranıyla çalıştığını savunuyor.

Bu programı kullanmak isteyenlerin Safe DM'yi eklemesi ve eklentiye mesajlarına erişim izni vermesi gerekiyor.

Bressler yapay zekanın yalnızca istenmeyen fotoğraflara baktığını ve mesaj kutusundaki yazışmaları okumadığını söylüyor.

Eklenti bir penis fotoğrafı tespit ettiğinde mesajlaşmanın iki tarafına da uygunsuz bir içerik tespit edildiği ve silindiği yönünde bir bildirim gönderiyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin 2017'de yaptığı bir kamuoyu araştırması, 18-29 yaş arası kadınların yüzde 53'ünün istenmeyen uygunsuz fotoğraflar aldıklarını gösteriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannettiÖksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Bikinili paylaşımıyla Instagram'ı salladı!

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Çok tartışılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ziyaret

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Acun'dan Survivor'a görkemli giriş! 3 ayrı araçla geldi

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Kritik görüşme sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

Pantolon sipariş verdi, kutudan çıkanlar şoke etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi

Koronavirüs salgınına rağmen kedisini terk etmedi

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Koronavirüs kaosu: Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar!

Koronavirüs kaosu: Bıçak tehdidiyle tuvalet kağıdı çaldılar!

8’inde yaşlılıktan öldü

8’inde yaşlılıktan öldü

Seks robotları 'psikolojik hasara yol açabilir'

Seks robotları 'psikolojik hasara yol açabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.