Twitter'ı hackleyerek Bitcoin dolandırıcılığı yapan 17 yaşındaki bilgisayar korsanı suçunu kabul etti

ABD'de bir hacker, Bitcoin dolandırıcılığı için ünlü kişi ve şirketlere ait Twitter hesaplarını ele geçirdiği suçlamasını kabul etti.

Graham Ivan Clark isimli bilgisayar korsanının liderliğindeki dolandırıcılık operasyonunda, Kim Kardashian, Kanye West, Elon Musk, Bill Gates ve Barack Obama gibi kişilerin profilleri ele geçirilmişti.

Clark, 17 yaşında iken işlediği suç nedeniyle Florida savcılığı ile anlaşarak 3 yıl ceza almayı kabul etti.

15 Temmuz'da yaşanan olayda, ele geçirilen hesaplardan aynı anda Bitcoin ile ilgili bir dizi mesaj atılmıştı.

Mesajlarda bir Bitcoin hesabı paylaşılarak, buraya para gönderilmesi ve gelecek paralara göre bağış yapılacağı öne sürüldü.

Örneğin dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın hesabından yapılan paylaşım, "Bitcoin'i destekliyoruz ve sizin de desteklemeniz gerektiğine inanıyoruz. Aşağıdaki hesaba göndereceğiniz her Bitcoin'in iki katı sizin hesabınıza geri yatırılacak" şeklindeydi.

Bill Gates'in hesabından da, "Siz 1000 dolar gönderin, ben size 2000 dolar yollayacağım" mesajı paylaşıldı.