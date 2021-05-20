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Twitter'ı hackleyerek Bitcoin dolandırıcılığı yapan 17 yaşındaki bilgisayar korsanı suçunu kabul etti

20.05.2021 06:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir hacker, Bitcoin dolandırıcılığı için ünlü kişi ve şirketlere ait Twitter hesaplarını ele geçirdiği suçlamasını kabul etti.

Twitter'ı hackleyerek Bitcoin dolandırıcılığı yapan 17 yaşındaki bilgisayar korsanı suçunu kabul etti

ABD'de bir hacker, Bitcoin dolandırıcılığı için ünlü kişi ve şirketlere ait Twitter hesaplarını ele geçirdiği suçlamasını kabul etti.

Graham Ivan Clark isimli bilgisayar korsanının liderliğindeki dolandırıcılık operasyonunda, Kim Kardashian, Kanye West, Elon Musk, Bill Gates ve Barack Obama gibi kişilerin profilleri ele geçirilmişti.

Clark, 17 yaşında iken işlediği suç nedeniyle Florida savcılığı ile anlaşarak 3 yıl ceza almayı kabul etti.

15 Temmuz'da yaşanan olayda, ele geçirilen hesaplardan aynı anda Bitcoin ile ilgili bir dizi mesaj atılmıştı.

Mesajlarda bir Bitcoin hesabı paylaşılarak, buraya para gönderilmesi ve gelecek paralara göre bağış yapılacağı öne sürüldü.

Örneğin dünyanın en büyük şirketlerinden Apple'ın hesabından yapılan paylaşım, "Bitcoin'i destekliyoruz ve sizin de desteklemeniz gerektiğine inanıyoruz. Aşağıdaki hesaba göndereceğiniz her Bitcoin'in iki katı sizin hesabınıza geri yatırılacak" şeklindeydi.

Bill Gates'in hesabından da, "Siz 1000 dolar gönderin, ben size 2000 dolar yollayacağım" mesajı paylaşıldı.

Ünlü isimlerin de hesapları kullanılarak yapılan bu dolandırıcılıkta, o dönemki değerle 117 bin dolarlık Bitcoin bağışı yapılması sağlandı.

Yaşanan olayın ardından Twitter hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti.

Kanye West, Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates

Twitter çalışanı taklidi yaptı

Suçunu kabul eden Clark'ın avukatı, dolandırıcılıkla elde edilen paranın mağdurlara geri verilmek üzere yetkililere aktarıldığını söyledi.

İddiaya göre, Clark, Twitter çalışanı taklidi yaparak, sisteme girmeyi başardı ve iki suç ortağı ile birlikte soygunu yaptı.

22 yaşındaki Nima Fazeli ve 19 yaşındaki Mason Sheppard da dava kapsamında suçlandı.

229 gündür cezaevinde olan IIvan Clark'ın ve reşit olmadığı yaşta işlediği suç nedeniyle nedenle cezasının kalan kısmını bir eğitim kampında geçirebileceği belirtiliyor.

Clark'ın bilgisayarlara olan erişimi, işlediği suç nedeniyle güvenlik güçlerinin iznine bağlı olacak.

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