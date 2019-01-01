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TYB ödülleri sahipleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:22 | Son Güncelleme

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan: - "TYB'nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da kültür, sanat ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcıları olan yazarlarımızı ve eserlerimizi tanıtmamız, bu yöndeki çaba ve çalışmaları desteklememiz, kamuoyu tarafından 37 yıldır takdirle karşılanmaktadır"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen 2018 yılındaki "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahipleri belli oldu.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.

Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, bir yılın daha geride kaldığını söyleyen Arıcan, "Yeni yılın hepimize milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'ta temenni ediyorum." dedi.

Arıcan, 40 yıldır medeniyet ve kültür birikimini geleceğe taşımanın gayreti içinde gönüllü bir kuruluş olan TYB'nin okur yazar buluşmaları, imza günleri, konferanslar, paneller, sempozyumlar, edebiyat sohbetleri, ulusal ve uluslararası kongreler gibi birçok kültür faaliyeti düzenlediğini ifade etti.

TYB'nin 37 yıldır yılın yazar fikir adamı ve sanatçılarını belirlediğini söyleyen Arıcan, bunun Türkiye'deki kültür-sanat çalışmalarına yön veren sürekli faaliyetlerinden biri olduğunu belirtti.

Arıcan, "Yıl içinde yönetim kurulunun kapsamlı araştırmalarının yanı sıra ülkemizin seçkin yazar, şair ve eleştirmenlerinin görüş ve önerilerinden de yararlanarak yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını belirliyoruz." diye konuştu.

Bir eserin değerlendirmeye alınması için basılı olması, ilk baskı olması ve basımının yıl içerisinde yapılmış olması gerektiğini hatırlatan Arıcan, bu ödüllerin hikayeden şiire, fikirden hatıraya, müzikten sinemaya kadar pek çok alanda verildiğini aktardı.

Arıcan, "TYB'nin verdiği ödüllerin maddi yönü bulunmasa da kültür, sanat ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcıları olan yazarlarımızı ve eserlerimizi tanıtmamız, bu yöndeki çaba ve çalışmaları desteklememiz kamuoyu tarafından 37 yıldır takdirle karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2018 yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödüllerini kazanan isimler şöyle:

Hikaye dalında "Düşünsene Hızır Bendim" kitabıyla Elif Genç, şiirde "Bir Japon Nasıl Ölür?" kitabıyla Ali Ayçil, romanda "Yakarım Gül Satanlar Bahçesini" romanıyla Mahmut Coşkun, denemede "Şairin Aynası" kitabıyla Mustafa Uçurum, fikirde "Modern Düşüncenin Bunalımı ve Doğu" eseriyle Cengiz Anık, araştırmada "Bir Vatandan Bir Vatana" kitabıyla Ömer Özcan, incelemede "Sürgün, İntihal ve İntihar" kitabıyla Selçuk Karakılıç, edebi tenkitte "Çağdaş Türk Şiirinde Modernizmin Araştırmaları" kitabıyla Mustafa Kurt, dilde "Kelime Dağarcığımızdan Etimoloji Araştırmaları" kitabıyla Osman Fikri Sertkaya, hatırada "Adını Sonra Koyarız" kitabıyla Necdet Subaşı, tercümede "T.S Eliot Bütün Şiirleri (1909-1962) kitabıyla Samet Köse, biyografide "Şerif Muhiddin Targan" kitabıyla Bilen Işıktaş, çocuk yayınlarında "Bilim Çocuk", basın röportaj alanında Tuba Kalkıç (Sabah Gazetesi), basın alanında TRT World Cemal Kaşıkçı olayı haberleri, dergi yayıncılığında "Mahalle Mektebi", halk kültüründe "Hazret-i Pir Şaban-ı Veli" kitabıyla Mustafa Tatçı, elektronik yayıncılıkta "fikritakip.com", Türk müziğinde "Aşk ve Teselli (Susmanın Müzikal Poetiği)" ile Selçuk Küpçük, şehir kitaplarında "Sinop Tarihi" ile İsmail Efe, televizyon belgeselde, Namibya Belgeseli, (TRT belgeseli), sinemada, "Bırakma Beni" ile Aida Begiç, televizyon kültür programında Diyanet TV'deki "Yazar Kafa", radyo programında "Türkü Muhabbeti" (TRT1 Ankara) Salih Turhan-Abuzer Akbıyık, kamu yayıncılığında Amasya Belediyesi Yayınları, yayıncılık özel ödülü "Cümle Yayınları".

Bunun yanında kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel, üstün sanat ödülüne layık görüldü.

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