TYB ödülleri sahipleri belli oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından verilen 2018 yılındaki "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri sahipleri belli oldu.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu.

Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, bir yılın daha geride kaldığını söyleyen Arıcan, "Yeni yılın hepimize milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini yüce Allah'ta temenni ediyorum." dedi.

Arıcan, 40 yıldır medeniyet ve kültür birikimini geleceğe taşımanın gayreti içinde gönüllü bir kuruluş olan TYB'nin okur yazar buluşmaları, imza günleri, konferanslar, paneller, sempozyumlar, edebiyat sohbetleri, ulusal ve uluslararası kongreler gibi birçok kültür faaliyeti düzenlediğini ifade etti.

TYB'nin 37 yıldır yılın yazar fikir adamı ve sanatçılarını belirlediğini söyleyen Arıcan, bunun Türkiye'deki kültür-sanat çalışmalarına yön veren sürekli faaliyetlerinden biri olduğunu belirtti.

Arıcan, "Yıl içinde yönetim kurulunun kapsamlı araştırmalarının yanı sıra ülkemizin seçkin yazar, şair ve eleştirmenlerinin görüş ve önerilerinden de yararlanarak yılın yazar, fikir adamı ve sanatçılarını belirliyoruz." diye konuştu.