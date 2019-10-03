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TZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 19:26 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Genel Başkanı (TZOB) Şemsi Bayraktar, fındık alım fiyatlarıyla ilgili "Mümkün mertebe emanete fındık bırakmayalım.

TZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalım

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Genel Başkanı (TZOB) Şemsi Bayraktar, fındık alım fiyatlarıyla ilgili "Mümkün mertebe emanete fındık bırakmayalım. Biraz bize yardımcı olun, biz sizin önünüzü açacağız. Fiyat çok farklı noktada olacak. Fındığı TMO'ya verip, biraz direnmeye çalışalım. Piyasaya fındığı indirmeyelim" dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Genel Başkanı (TZOB) Şemsi Bayraktar, Giresun Ziraat Odası’nı ziyaret edip Tirebolu Ziraat Odası tarafından hayata geçirilen fındık kırma, kurutma işletmesini hizmete açtı. Açılışta üreticilere seslenen Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) devreye girmesi noktasında her sene ciddi mücadele verdiklerini söyledi. Her zaman fındığa sahip çıkan bir mekanizmanın şart olduğunu belirten Bayraktar, "İlk defa hasattan önce fiyat açıklandı. Bundan rahatsız olanlar var mı? Elbette oldu, var. Olacaklar. Bazılarının ağızlarının ne konuştuğuna bakmayın. Kalplerinin ne söylediğini biz biliyoruz. Bunlarla çok etkin, dikkatli, akıllı mücadele vermezseniz, bu üreticiyi ezerler. Üreticilerimiz bize yardımcı olsun. Mümkün mertebe biraz dayanalım. Ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunuzu, paraya ihtiyacınız olduğunuzu biliyoruz. Sizin halinizi biliyoruz. Ama bu ürün para etsin diyorsanız, ziraat odaları ile çiftçiyi bu noktada bir anlayışta birleştirmemiz lazım. Lütfen bize uyun. Mümkünse fındığı TMO'ya vermeye çalışın. Emanete verilen fındık bizi mahvediyor. O fındık alınıp değerlendiriliyor. Bulduğu zaman fındığı ondan sonra sizi ezmenin yoluna bakıyor. Onun için mümkün mertebe emanete fındık bırakmayalım. Biraz bize yardımcı olun. Biz sizin önünüzü açacağız. Fiyat çok farklı noktada olacak. Biraz direnmeye çalışalım. Piyasaya fındığı indirmeyelim" diye konuştu.

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TZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalımTZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalımTZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalımTZOB Başkanı Bayraktar: Emanete fındık bırakmayalım

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