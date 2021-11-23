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  4. Uber, Kanada'da esrar piyasasına giriyor: Uygulama üzerinden siparişler teslim edilecek

Uber, Kanada'da esrar piyasasına giriyor: Uygulama üzerinden siparişler teslim edilecek

23.11.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli şirket, Kanada'nın Ontario eyaletinde esrar teslimatına başlayacağını açıkladı. Şirketin yemek siparişi için kullanılan Uber Eats uygulaması üzerinden yakında esrar ürünleri de sipariş edebilecek.

Uber, Kanada'da esrar piyasasına giriyor: Uygulama üzerinden siparişler teslim edilecek

Uber, Kanada'nın Ontario eyaletinde esrar teslimatına başlayacağını açıkladı. ABD merkezli şirketin yiyecek siparişi için kullanılan Uber Eats uygulaması üzerinden yakında esrar ürünleri de sipariş edebilecek.

Müşteriler, uygulamanın esrar satışı yapan Tokyo Smoke için ayrılmış bölümünden sipariş ettikleri esrarı, yakınlarındaki bir dükkandan alabilecekler.

Uber, Kanada'nın diğer eyaletleri ile ABD'de de ileride bu servisi verip vermeyeceğini açıklamadı.

Kanada'da esrar piyasası yıllık 4 milyar doları buluyor.

Uber Eats kullanıcılarının sipariş teslimi öncesinde yaşlarını teyit etmeleri gerekiyor.

Kanada'da esrar kullanımı 2018'den bu yana yasal olmasına rağmen ürün teslimi hala yasa dışı.

Uber gelişen esrar piyasasına girmeyi bir süredir planlıyordu.

Tokyo Smoke

Şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, ABD yasalarının izin vermesi halinde Uber'in esrar teslimatına başlayacağını açıklamıştı.

Kanada'da esrarın keyif amaçlı kullanımı üç yıl önce yasal hale gelse de yasa dışı üreticiler hala piyasanın önemli bir kısmını kontrol ediyor, hükümet de bir süredir bu sorunu gidermeye çalışıyordu.

Uber, perakende esrar satışı yapan Tokyo Smoke ile kurduğu ortaklık sayesinde ülkedeki esrar kullanıcılarının güvenli ve yasal bir şekilde esrar alabileceğini söylüyor.

Kanada'da esrar piyasasının önümüzdeki yıllarda daha da genişlemesi bekleniyor.

Geçen yıl Covid kısıtlamaları döneminde ülkede esrar ürünlerine talep oldukça artmıştı.

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