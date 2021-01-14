Uber Türkiye'de nasıl hizmet verecek?

Tüm dünyada son derece geniş bir kullanım alanına sahip olan Uber, Türkiye’de yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Uber tarafından yapılan açıklamalarda, “Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!” denilerek başlandı. Erişim engelinin kalktığını Twitter üzerinden duyuran şirket, böylece yasal bir şekilde hizmet verme yetkisine sahip oldu.

Ulaşım alanında hizmet veren Uber, son dönemlerde eleştiri oklarının merkezindeydi. Özellikle de taksiciler Uber platformuna karşı sert tavır aldı. Bunun ardından dava süreci başladı ve Uber için erişim engeli geldi.

İŞTE UBER'IN VERECEĞİ HİZMET

Şimdi ise mahkeme kararı bozuldu ve Uber yeniden Türkiye’de hizmet vermeye başlama hakkına sahip oldu. Ancak uygulamada sadece sarı taksi sahipleri hizmet verebilecek. Yani Uber sürücüleri sarı taksi şoförlerinden oluşacak. Ancak taksi şoförleri dernekleri Uber’e karşı olumsuz tepki göstermeye devam ediyor.

WhatsApp alternatifi Telegram güvenilir mi? Sizin için araştırdık!

