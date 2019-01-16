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Üç asırlık tarihi İbrahim Bey Camisi restore edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde Osmanlı döneminde inşa edilen 314 yıllık İbrahim Bey Camisi'nin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce aslına uygun restorasyonu yapılacak - İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslanlı: - "Bakanlığımız tarafından tescillenen en güzel camilerimizden biri"

Batman'ın Kozluk ilçesinde Osmanlı döneminde inşa edilen, üç asırdır ibadetin yapıldığı İbrahim Bey Camisi restore edilecek.

Kale Mahallesi'nde bulunan, giriş kapısı üzerindeki kitabede 1705 yılında Garzan aşiretinden Murtaza Bey oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı belirtilen, İbrahim Bey Camisi'nin restorasyonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gerçekleştirilecek.

Bahçesinde camiyi yaptıran Murtazaoğlu İbrahim Bey'in mezarı bulunan, iç ve dış cephe duvarları kesme taşla kaplı, minaresi çift yollu inşa edilen, mimari açıdan üstün bir sanat değeri taşıyan yapının restorasyonu için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce proje hazırlanıyor.

- "Bakanlığımız tarafından tescillenen en güzel camilerimizden biri"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin inşa edildiği şekilde Osmanlı mimarisine uygun olarak restore edilip, yeniden ibadete açılacağını söyledi.

Caminin mülkiyetinin Hazine'ye ait olduğunu aktaran Aslanlı, "Bakanlığımız tarafından tescillenen en güzel camilerimizden biri. Murtazaoğlu İbrahim Bey tarafından yapıldığı için İbrahim Bey Camisi olarak adlandırılmış. Biri 99 diğeri 100 basamaktan oluşan çift merdivenli minaresiyle Osmanlı döneminin en güzel camilerinden bir tanesidir." dedi.

Aslanlı, projenin önümüzdeki günlerde tamamlanmasıyla ihaleye çıkılacağını ve restorasyona başlanacağına işaret ederek, İl Özel İdaresince sağlanan ödenek doğrultusunda çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Cami müezzini Mehmet Feyzi, caminin yapımından bu yana ilk kez restore edileceğini belirtti.

Caminin ilgi gördüğünü, cemaatinin yüksek sayıda olduğunu dile getiren Feyzi, caminin restore edilecek olmasının kendileri kadar cami cemaatini de sevindirdiğini kaydetti.

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Batman ibrahim bey camisi Kozluk Restorasyon

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