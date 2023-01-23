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ÜÇ AYLAR DUASI: Üç aylar duası Türkçe ve Arapça okunuşu! İşte Peygamber Efendimizin recep ayı üç aylar duası

23.01.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç aylar duası okunuşu için araştırmalar hız kazandı. Üç aylar duası Türkçe ve Arapça okunuşu bu mübarek zaman diliminin gelmesinin ardından yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre mübarek aylar bugün başladı. Üç ayların ilki olan recep ayında ibadet etmek isteyenler üç aylar duası ve namazını merak ediyorlar. Peki, Üç aylar duası nasıl okunur?

ÜÇ AYLAR DUASI: Üç aylar duası Türkçe ve Arapça okunuşu! İşte Peygamber Efendimizin recep ayı üç aylar duası

Üç aylar duası Türkçe ve Arapça okunuşu, 23 Ocak itibari ile gündem oldu. Müslümanların heyecanla beklediği üç aylar başladı. Recep ve şaban aylarının ardından sıra on bir ayın sultanı ramazan ayına gelecek. Üç aylarda bolca ibadet edecek olanlar recep ayı üç aylar duasını araştırmaya başladılar.

ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Peygamber Efendimiz, ‘Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır.' diye dua etmiştir.
Hz. Peygamber başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."
Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.
üç-aylar-2023

ÜÇ AYLAR TESBİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, ‘Hazreti Peygamber, mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsedilmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli, hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.’ açıklamasında bulundu.
üç-aylar-başlangıcı
Bazı vatandaşlar recep ayının ilk günü girince 111 defa ''Allahümme Salli Ala Muhammed'' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirirler. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç Aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed
10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim
Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır. Üç aylarda her gün başında ve sonunda 7'şer Fatiha-i şerife okumak sureti ile 100 İhlas-ı Şerif de okunabilmektedir.

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Üç Aylar üç aylar duası

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