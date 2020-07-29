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Üç çocuk sahibi aile, 5 kardeşi birden evlat edindi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

Koruyucu aile sistemiyle birbirinden ayrılan 5 kardeşi birden evlat edinen Bonura ailesinin viral olan hikayesi, yürekleri ısıtıyor.

Üç çocuk sahibi aile, 5 kardeşi birden evlat edindi

Kardeşler her zaman birbiri için rol model ve en iyi arkadaştır, özellikle de ebeveynlerini kaybetmek gibi travmatik bir deneyim yaşamışlarsa. İstatistikler, ebeynlerinden uzaklaştırılan çocukların çoğunun kardeşi olduğunu gösteriyor. Bu çocuklardan %50’si ise en az bir kardeşinden ayrı yaşıyor. Özellikle büyük ailelerden gelen çocukların, aynı aile tarafından evlat edinme ihtimali oldukça düşük, fakat imkansız değil. Bonura ailesi, ebeveynlerinden ayrılan 5 kardeşi birden evlat edindi.

Korucu aile sistemiyle birbirinden ayrılan 5 kardeşi birden evlat edinen ailenin hikayesi viral oldu

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Andi ve Thomas Bonura 15 yıldır evli. Biyolojik çocuk sahibi olmak için oldukça zorlu süreçlerden geçen çift, ilk bebeklerini kaybettikten sonra, nihayet ikiz çocuklarına sahip oldu. Ancak ikizler 25 haftalıkken prematüre doğdu ve yalnızca Joey hayatta kalabildi. Tekrar çocuk sahibi olmayı deneyen aile, daha sonra iki kız çocuğuna daha sahip oldu. Üç çocuğun ardından çifte, daha fazla çocuk denememeleri tavsiye edildi.

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Bored Panda’ya konuşan anne Andi, “Çocuk sahibi olmadan çok önce evlat edinmeye karar vermiştik, bu her zaman kalpten istediğimiz bir şeydi. 3. Çocuğumuzdan sonra sağlık ve güvenlik nedenleriyle daha fazla çocuk sahibi olmamamız gerektiği bize söylendi. Ancak biz hep büyük bir aile olmayı hayal ediyorduk. Bize bir eğitim verildi ve ardından 2017’de evlat edinmek için gerekli izni aldık” dedi.

3 çocuğun ardından Andi ve Thomas, evlat edinerek ailelerini büyütmeye karar verdi

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Bryson adlı ilk çocuğun aileye katılması uzun sürmedi. Andi, “İkinci bebeğimiz, koruyucu ailesi olarak bize katıldı. Bu değerli çocuklar çok masum ve sevgiye ihtiyaçları var. Onları sevmek için kendinizi açmak en harika duydulardan biri” dedi.

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Bryson’un kardeşleri olduğunu öğrenen aile, küçük çocuğun David ve Gabrielle adında kız ve erkek kardeşleri olduğunu tespit etti. Bryson’ın büyük ikiz kardeşleri Thomas ve Carter de kardeşlerini yeni ailesinde ziyaret etmeye başladı. Bir gün telefon çaldı ve Bonura ailesi, 5 kardeşin ailesinin ebeveynlik haklarından vazgeçtiğini öğrendi. O an Andi ve Thomas yapmaları gereken şeye kesin olarak karar vermişti.

Hepsini birden evlat edinmeye karar verdiklerini söyleyen Andi, “Vermesi çok kolay bir karardı. Tüm kardeşleri önceden tanıyorduk ve her birini çok sevmiştik. Bizi arayıp, onları da evlat edinmek isteyip istemediğimizi sorduklarında cevabımız olumlu oldu. Hepsi çok değerli çocuklar” dedi.

Evlatlık çocuklarının 4 kardeşi daha olduğunu öğrenen çift, tüm kardeşleri aileye katmaya karar verdi

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6 Mayıs günü resmi olarak bir aile oldular ve böylece Andi ile Thomas da büyük aile olma hayallerine kavuştu. Kendisini şanslı bir anne olarak gördüğünü söyleyen Andi, “8 çocuk sahibi olmak harika. Her biri muhteşem çocuklar ve özel karaktere sahipler. Onların küçük kalplerini izlemek çok güzel. Kalabalık bir aileyiz ama herkes elinden geleni yapıyor. Birbirlerine bakıyorlar, destek ve güç veriyorlar. Bu inanılmaz küçük insanların annesi olduğum için çok şanslıyım” dedi.

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Kocaman bir aile haline gelen Bonura’ların çocukları Thomas 8, Carter 8, David 6, Gabrielle 4, Bryson 2 yaşında. Çiftin biyolojik çocuklar Joey 11, Sadie 10 ve Daphne ise 8 yaşında.

Tüm çocukları evlat edinen çift, resmi olarak 10 kişilik bir aile haline geldi

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Andi, verdiği kararın hayatında yaptığı en anlamlı şey olduğunu söyleyerek “Bu harika çocukları evlat edinmek, onlara koşulsuz sevgi vermek, büyürken yaşadıkları zorluklara destek olmak beni güçlü biri yaptı. Eskiden olduğum kişi değilim artık. Eskiden, dünyanın bu yüzüyle ilgili çok naiftim ama yaşadığımız şeyler çocuklarımla aramda inanılmaz bir bağ ve güven oluşturdu. Biyolojik çocuklarımın kardeşleriyle dostluk ve şefkat paylaşmalarını izlemek, içimi gururla dolduruyor. Koruyucu anne ve babalara ihtiyaç var. Çünkü sevgiye aç çok fazla çocuk var. Ama bunu tek başıma kesinlikle yapamazdım. Ailem, arkadaşlarım, diğer koruyucu aileler bana ne yapmam gerektiğini öğretti. Hepsi sevgiyle ve cesaretle bu sürecin bir parçası oldu” dedi.

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İnsanlar kalpleri ısıtan bu öyküye çok sayıda yorum yaptı

“İkiniz de çok özelsiniz. Ne kadar ilham verici bir hikaye”
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“Ne kadar dokunaklı bir hikaye. Bu çift, tüm kardeşleri evlat edinerek onları bir arada ve mutlu tutacak kadar büyük bir kalbe sahip”
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“Çok dokunaklı. Bu dünyada iyi insanların kaldığını bilmek çok güzel”
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