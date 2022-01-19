Uçakta Covid testi pozitif çıktı, 5 saat tuvalette gönüllü karantinaya girdi

ABD'de Marisa Fotieo adlı bir öğretmenin uçuş sırasında yaptığı hızlı Covid-19 testi pozitif çıktı. Fotieo, 5 saat boyunca uçağın tuvaletinde, gönüllü olarak karantinaya girdi.

Marisa Fotieo, 20 Aralık'ta Chicago'dan, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e giden uçaktaydı.

Fotieo, uçuş sırasında boğazında ağrı hissetiğini söyledi.

Daha sonra yanında getirdiği hızlı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yolculuğun geri kalanı boyunca uçağın tuvaletinde kaldı. Uçuş görevlileri kendisine su ve yiyecek götürdü.

Fotieo'nun kurallara göre uçuş öncesi bir PCR testi sunması gerekip gerekmediği net değil.

'En büyük korkum, hastalığı diğer yolculara da bulaştırmaktı'

NBC News'a konuşan Fotieo, "Çılgın bir deneyimdi. Uçakta 150 kişi vardı ve en büyük korkum, hastalığı onlara da bulaştırmaktı" dedi.

Fotieo'nun, Icelandair uçağının tuvaletinin içinde çekip, Tiktok'ta yayımladığı video 4 milyondan fazla kez izlendi. Foteio, yaşadıkları sırasında kendisine yardımcı olan bir hostese özellikle teşekkür etti:

"5 saat boyunca yiyecekten içeceğe ne gerekiyorsa aldığımdan emin oldu ve sürekli beni kontrol edip, her şeyin iyi olacağına ikna etmeye çalıştı" dedi.

Fotieo, İzlanda'ya ulaştığında ise Kızılhaç'a ait bir otelde karantinaya girdiğini anlattı.